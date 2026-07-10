กระแสฟีเวอร์ “ ฮาลันด์” ดาวยิงศึกฟุตบอลโลกหนุนคนจีนกินปลาแซลมอนนอร์เวย์กันใหญ่

เออร์ลิง ฮาลันด์ ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ในศึกฟุตบอลโลก 2026 นอกจากจะเป็นผู้ยิงประตูคนสำคัญที่ทำให้ทีมชาตินอร์เวย์สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแล้ว เขายังมีส่วนช่วยให้ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ขายดิบขายดีในประเทศจีนอีกด้วย
สภาอาหารทะเลแห่งนอร์เวย์ (NSC) ฉวยจังหวะที่การแข่งขันฟุตบอลโลกเปิดฉากขึ้รระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม เปิดตัวแคมเปญ "Haaland: I Choose Salmon from Norway" ( ฮาลันด์ : ผมเลือกปลาแซลมอนจากนอร์เวย์) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เป็นการรณรงค์โฆษณาครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่อาหารทะเลนอร์เวย์เคยเปิดตัวในประเทศจีนกันเลยทีเดียว โดยมีฮาลันด์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
ตามข้อมูลล่าสุดของNSC การส่งออกปลาแซลมอนของนอร์เวย์ไปยังจีนในเดือนมิถุนายน มีปริมาณถึง 10,889 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีมูลค่าการส่งออก 840 ล้านโครนนอร์เวย์ (86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21
ซิกมุนด์ บียอร์โก ผู้อำนวยการ NSC เชื่อว่า แคมเปญนี้มีส่วนช่วยหนุนยอดส่งออก โดยทำให้ผู้บริโภคจีนสนใจปลาแซลมอนนอร์เวย์กันมากขึ้น
ปัจจุบันแคมเปญเข้าถึงร้านค้าปลีกมากกว่า 950 แห่งทั่วประเทศจีน และบนแพลตฟอร์มเสี่ยวหงซู (RedNote ) เมื่อวันอังคาร ( 7 ก.ค. ) แฮชแท็ก "ผมเลือกปลาแซลมอนจากนอร์เวย์" ปรากฏบนหน้าจอของผู้ใช้งาน 696,000 ครั้ง และมีโพสต์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,800 โพสต์ รวมถึงการแชร์รูปภาพการจัดแสดงสินค้าในธีมฮาลันด์ตามเคาน์เตอร์ขายปลาแซลมอนต่าง ๆ
ในฐานะกองหน้าตัวหลักของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ ฮาลันด์เป็นซูเปอร์สตาร์โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลระดับโลกในปัจจุบัน สีหน้าดุดันในสนามของนักเตะไวกิ้งผู้นี้กลายเป็นมีม (meme ) หรือมุกขำขันยอดนิยมในหมู่แฟนบอลชาวจีนมานานแล้ว
แคมเปญ"ผมเลือกปลาแซลมอนจากนอร์เวย์" จะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดฉาก
จีนขยับขึ้นมาเป็นตลาดนำเข้าอาหารทะเลนอร์เวย์หนึ่งในสามอันดับแรกเมื่อปีที่แล้ว หลังจากเคยอยู่อันดับที่หกในปี 2567
ที่มา : โกลบอลไทมส์