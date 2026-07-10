คอหนังชาวไทยเฮ! “จดหมายรักถึงอาม่า” เข้าฉายในไทย 6 ส.ค.นี้

ในที่สุด คอหนังชาวไทยก็จะได้ดู “จดหมายรักถึงอาม่า” (Dear You /给阿嫲的情书) ในโรงภาพยนตร์ไทยกันเร็วๆนี้แล้ว บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศหนัง “จดหมายรักถึงอาม่า” จะเข้าฉายโรงภาพยนตร์ทั่วไทยในวันที่ 6 ส.ค.ที่จะถึงนี้ หลังการรอคอยที่ค่อนข้างนานของคอหนังนับจากวันที่ “จดหมายรักถึงอาม่า” สร้างปรากฏการณ์กล่าวขานถึงความสำเร็จของหนังทุนต่ำนักแสดงโนเนมที่กลายเป็นม้ามืดที่ทำสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศถล่มทลาย ได้แก่ ทำรายได้ในประเทศจีนถึง 1,960 ล้านหยวน “จดหมายรักถึงอาม่า” ร่อนมาถึง (เข้าฉาย) โรงภาพยนตร์ในถิ่นของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกลางเดือนมิ.ย. โดยทำรายได้ที่สิงคโปร์ ทะลุ 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และที่มาเลเซีย 15 ล้านริงกิต
“จดหมายรักถึงอาม่า” ได้ฉายเรื่องราวของชาวจีนในเขตแต้จิ๋วของมณฑลกวางตุ้ง ที่อพยพยมาตั้งรกรากทำมาหากินในแผ่นดินสยาม และส่งเงินพร้อมข้อความไถ่ถามทุกข์สุข (Qiaopi/侨批) ที่ไทยเรียกว่า “โพยก๊วน” ไปให้ครอบครัวที่จีน
เรื่องราวดังกล่าวถูกรวบรวมจากโพยก๊วน ซึ่งเป็นตัวแทนสะท้อนถึงการต่อสู้ชีวิตอย่างยากลำบากของชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมหาศาลที่ต้องดิ้นรนอพยพไปทำกินยังประเทศต่างๆและส่งเงินไปจุนเจือครอบครัวที่บ้านเกิดในช่วงยุคสงครามกลางเมืองในจีน (ก่อนพรรคคอมมิวนิสต์ชนะสงครามและได้ครองอำนาจปกครองจีน)
เรื่องราวในหนัง “จดหมายรักถึงอาม่า” เปี่ยมด้วยพลังความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร น้ำใจ กตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมหลักของชาวเชื้อสายจีน
สำหรับพวกชอบแนว “ฮาร์ดคอร์” “จดหมายรักถึงอาม่า” ยังทรงคุณค่าในด้านของประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลากหลายมิติทั้งการอพยพย้ายถิ่นที่ยิ่งใหญ่ของโลก ระบบการส่งจดหมาย การโอนเงินระหว่างประเทศ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของประเทศจีนกับประเทศต่างๆ
และสุดท้ายคือ “จดหมายรักถึงอาม่า” ยืนยันเป็นอย่างดีว่า “จีน-ไทย ไม่ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
...เตรียมตัวเตรียมผ้าเช็ดหน้าไปซับน้ำตาระหว่างซาบซึ้งกับเรื่องราวในหนัง สหมงคลฟิล์ม เผยว่า “จดหมายรักถึงอาม่า” ที่จะเข้าฉายที่โรงหนังไทย มีทั้งเวอร์ชันเสียงแต้จิ๋วต้นฉบับ (Original Teochew Version) พร้อมซับไทยและจีนกลาง (Thai and Mandarin Subtitles), เสียงพากย์ไทย (Thai Dubbed Version) พร้อมซับอังกฤษ (English Subtitles)