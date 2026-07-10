ไวรัลทะลุ 40 ล้านวิว! หนุ่มตกงานสั่งอาหาร โน้ตบอกร้านขอข้าวเพิ่ม แต่สิ่งที่ได้กลับมาดันพีกกว่านั้น จนน้ำตาซึม

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก! เมื่อชายแซ่วั่น จากเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ซึ่งตกงานและขัดสนเรื่องเงินอย่างหนัก ได้สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมเขียนข้อความในหมายเหตุ เพื่อขอข้าวเพิ่มจากทางร้าน ทว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับไม่ใช่แค่ปริมาณข้าวที่เพิ่มมากกว่าปกติ แต่ยังได้รับโอกาสครั้งสำคัญอีกด้วย
ตามรายงาน วั่นสั่งข้าวผัดราคา 12.8 หยวน (ประมาณ 64 บาท) และเขียนโน้ตว่า “ช่วยเพิ่มข้าวให้ผมเยอะหน่อยนะครับ ผมเพิ่งถูกไล่ออกและยังไม่ได้รับเงินเดือน ทั้งวันผมฝากท้องไว้กับมื้อนี้ ขอร้องล่ะครับ!”
อย่างไรก็ตาม เมื่ออาหารมาส่ง วั่นพบว่านอกจากเขาจะได้รับปริมาณข้าวผัดที่มากกว่าปกติแล้ว ทางร้านยังเขียนข้อความมาบนฝากล่องด้วยว่า “มาเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านฉันสิ”
ข้อความสั้นๆ ที่ได้รับ ทำให้วั่นรู้สึกซาบซึ้งและอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก เขากินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเป็นสัปดาห์แล้ว และไม่คิดเลยว่า ข้อความที่ระบุไปเพื่อหวังให้อิ่มท้องมากขึ้น จะนำมาซึ่งกำลังใจและโอกาสในการทำงานจากคนแปลกหน้า จึงโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมคลิปวิดีโอลงบนโซเชียล
ภายหลังคลิปวิดีโอของวั่นกลายเป็นไวรัล โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 40 ล้านวิว และได้รับยอดไลก์กว่า 4 ล้านไลก์ พร้อมคอมเมนต์มากมาย เช่น "เขาไม่ได้แค่ต้องการให้คุณกินอิ่มเท่านั้น หากยังหวังว่า หลังจากนี้คุณจะอิ่มท้องทุกมื้อ" "คำพูดเพียงประโยคเดียวทรงพลังกว่าการเพิ่มปริมาณอาหารให้อีก" "ความมีน้ำใจของคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด" “ซึ้งจนน้ำตาไหล ฉันหวังว่าทุกคนจะได้สัมผัสกับความใจดีแบบนี้" "ขอบคุณเจ้าของร้านสำหรับความมีน้ำใจและเสียสละ” และ "ดั่งสุภาษิตที่ว่า ให้ปลาแก่คนคนหนึ่ง เขามีกินแค่วันเดียว แต่สอนคนคนหนึ่งให้จับปลา เขามีกินตลอดชีวิต’”
ด้านเจ้าของร้านอาหารเปิดเผยว่า สิ่งที่เขาทำเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น โดยตอนที่เห็นข้อความของวั่น เขารู้สึกปวดใจ เพราะตัวเองก็เคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก่อน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าเมื่อสมัยเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆ ดังนั้น เลยอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้เช่นกัน
ทั้งนี้ วั่นได้ติดต่อเจ้าของร้านกลับไปแล้ว โดยเขาตั้งใจที่จะไปเป็นเด็กฝึกงานสักระยะหนึ่ง และวางแผนที่จะอัดคลิป บันทึกประสบการณ์ระหว่างการทำงาน เพื่อแบ่งปันให้กับทุกคนได้ชมด้วย
ที่มา : 窮到整週吃泡麵！他點外送備註「1天靠這頓」 老闆暖舉感動2百萬人