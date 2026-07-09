สลด! ลูกม้าเพิ่งเกิดได้ 7 วัน ปอดแตกตาย เพราะโดรนของนักท่องเที่ยว

เหตุการณ์สุดสะเทือนใจเกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เมื่อลูกม้าที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง 7 วัน กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนา ด้วยฝีมือของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง
ตามรายงาน ขณะที่นายอาลีมู่เจียงอี่ว์ ซึ่งเป็นคนเลี้ยงสัตว์ กำลังตามหาลูกม้าของเขาอยู่นั้น ก็ได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้าน ว่ามีนักท่องเที่ยวใช้โดรนไล่ตามสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้า จึงรีบออกไปตรวจสอบทันที
พอไปถึงที่เกิดเหตุ เขาก็พบลูกม้าของตัวเองนอนนิ่งๆ อยู่ที่พื้น ในสภาพตัวเปียก ไร้เรี่ยวแรงและไม่สามารถขยับตัวได้ เลยเชื่อว่ามันน่าจะถูกโดรนบินไล่ตาม และเกิดตกใจกลัว วิ่งหนีไปจนถึงแม่น้ำ
เขารีบพามันกลับไปรักษาที่บ้าน ทั้งยังคอยดูแลและเฝ้าลูกม้าจนถึงตี 4 โดยหวังว่ามันจะอาการดีขึ้น ทว่าเมื่อกลับมาดูอีกทีในตอนเช้า ลูกม้าก็จากไปแล้ว
ปรากฏว่าลูกม้ามีอาการปอดแตก หรือปอดรั่ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลมาจากการวิ่งหนีอย่างสุดกำลังต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน รวมทั้งความเครียดและความตกใจกลัว
ทั้งนี้ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นายอาลีมู่เจียงอี่ว์ฝากวอนไปยังนักท่องเที่ยวว่าให้เที่ยวอย่างมีอารยะ และอย่าบินโดรนรบกวนสัตว์ในทุ่งหญ้า
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่วิจารณ์ของชาวเน็ต พร้อมคอมเมนต์ เช่น "หวังว่านักท่องเที่ยวที่ไร้อารยะพวกนี้จะถูกลงโทษอย่างหนัก" "โดรนต้องได้รับการควบคุมให้ดี ม้าน้อยที่น่าสงสาร" "น่าสงสาร ต้องมาตายอย่างเจ็บปวดทรมาน" "จำเป็นต้องควบคุมดูแลการใช้โดรนให้ดีกว่านี้" "นักท่องเที่ยวสมัยนี้คลั่งไคล้การถ่ายรูปและวิดีโอเป็นอย่างมาก ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการกับพวกเขา" และ "นี่มันแย่มากจริงๆ"
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ที่มา : 被游客用无人机恶意追赶 新疆小马出生7天炸肺惨死
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