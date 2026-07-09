IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ศก.จีนเติบโต 4.6 % สวนทางเศรษฐกิจโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2569 โดยการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงและการส่งออกเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ สอดคล้องกับรายงานของธนาคารโลกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่เน้นย้ำถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วของจีน
ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดของไอเอ็มเอฟเมื่อวันพุธ ( 8 ก.ค. ) มีการปรับเพิ่มขึ้น 0.2 จุดจากการคาดการณ์ครั้งก่อนในเดือนเมษายน เป็น 4.6 % ขณะเดียวกันก็ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลง 0.1 จุด เหลือ 3 %
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะเติบโตที่ 1.7 % สหรัฐอเมริกา 2.3 % และในเขตยูโร 0.9 % เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าจะเติบโตที่ 3.8 %
การคาดการณ์ที่ไม่เท่ากันนี้พิจารณาจากปัจจัยผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังกดดันประเทศผู้นำเข้าพลังงานและมีเศรษฐกิจเปราะบาง ในขณะที่ประเทศ ซึ่งได้บูรณาการเข้ากับเครือข่ายการผลิตระดับโลกในด้านเทคโนโลยี ( global technology value chain ) แล้วนั้น ความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ ( เอไอ ) กำลังช่วยยกระดับประเทศเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงจีน
ด้านรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจจีนฉบับล่าสุดของธนาคารโลกเมื่อวันอังคาร ( 7 ก.ค. ) มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 4.4 % ในปีนี้ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ในเดือนธันวาคม 2568 นอกจากนั้น ยังระบุว่า การลงทุนของจีนในภาคเทคโนโลยีขั้นสูงในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เติบโตขึ้น 4.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในด้านเอไอทั้งในและนอกประเทศ
ขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ยังระบุว่าเศรษฐกิจของจีนจะเติบโต 4.5 % ในปีนี้ แต่เศรษฐกิจโลกจะชะลอการเติบโตชั่วระยะหนึ่งจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยการเติบโตคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในอเมริกาเหนือและยุโรปก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ที่มา : โกลบอลไทมส์