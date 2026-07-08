ซูเปอร์ไต้ฝุ่น “บาหวี่” จ่อถล่มจีนช่วงสุดสัปดาห์ หลังจาก “ไมสัก” แผลงฤทธิ์เกินกว่าที่คาดการณ์

ทางการจีนยกระดับการเตือนภัย และเตรียมรับมือกับซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวี่ ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณวันศุกร์ ( 10 ก.ค. ) จากนั้นจะขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งของมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงสุดสัปดาห์
ซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้มีความเร็วลมสูงสุด 55 เมตรต่อวินาทีใกล้ศูนย์กลางและจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ
ด้านไต้ฝุ่นไมสัก ซึ่งพัดถล่มจีนไปก่อนหน้านั้น หย่อมความกดอากาศต่ำที่หลงเหลือจากพายุลูกนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างและสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อวันอังคาร ( 7 ก.ค. ) รวมถึงก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดในหลายพื้นที่ของมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
นาย เกา ฉี หัวหน้านักพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาหูเป่ยอธิบายว่า เมื่อวันจันทร์ ( 6 ก.ค. ) มณฑลหูเป่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนและความชื้นสูง โดยเกิดการปะทะกันของมวลอากาศทั้งสองจนทำให้เกิดพายุทอร์นาโดในที่สุด
ด้านนาย เหริน กัวอี้ว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาและศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรณีวิทยาแห่งประเทศจีน (อู่ฮั่น) กล่าวว่า พายุไต้ฝุ่นไมสักก่อผลกระทบในวงกว้างเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้และปริมาณความชื้นที่มากผิดปกติช่วยอธิบายได้ว่า เหตุใดหย่อมความกดอากาศต่ำที่หลงเหลือของไมสักจึงยังคงความแรงไว้ได้หลังจากเคลื่อนตัวเป็นระยะทางไกลเข้ามาในแผ่นดินแล้ว โดยความชื้นพัดมาจากทะเลจีนใต้ อ่าวเป่ยปู และอ่าวเบงกอล
ทั้งนี้ หลังจากขึ้นฝั่งที่เกาะไห่หนันทางตอนใต้ของจีน พายุได้เคลื่อนตัวข้ามอ่าวเป่ยปู ก่อนจะขึ้นฝั่งอีกครั้งทางตอนเหนือของเวียดนามและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
มณฑลหูเป่ยจะยังคงมีปริมาณความชื้นและสภาวะบรรยากาศที่ไม่เสถียรในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าอาจเกิดฝนตกหนักและลมพายุฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ได้ในระยะเวลาสั้นๆ นายเกาจึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิด และเนื่องจากพายุทอร์นาโดมักมาพร้อมกับฝนตกหนัก ประชาชนจึงควรระมัดระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในแม่น้ำและลำธารใกล้เคียงด้วย
มณฑลหูเป่ยไม่ใช่ภูมิภาคที่มีพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในจีน และไม่ใช่พื้นที่ที่มักเกิดพายุทอร์นาโดเป็นประจำ พายุทอร์นาโดในจีนเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล และบริเวณที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
พายุทอร์นาโดครั้งสุดท้ายในมณฑลหูเป่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในเขตไฉ่เตียน เมืองอู่ฮั่น
สำหรับปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังสภาพอากาศสุดขั้วที่จีนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นายเหรินระบุว่า มีความซับซ้อนมาก โดยภาวะโลกร้อนน่าจะเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น
ที่มา : โกลบอลไทมส์/ ไชน่าเดลี