ขนาดหุ่นยนต์ยังต้องไปโรงเรียน! จีนเปิด "โรงเรียนสอนหุ่นยนต์" แห่งแรกในหางโจว มุ่งอัปสกิล ก่อนป้อนสู่ตลาดแรงงานจริง (มีคลิป)

โรงเรียนหุ่นยนต์แห่งแรกของจีน เปิดอย่างเป็นทางการ ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมานี้ โดยมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์สุนัข 30 ตัว จากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาเป็นนักเรียนรุ่นแรก
ตามรายงาน โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยสถาบันหุ่นยนต์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์คุณภาพแห่งเจ้อเจียง และพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรม
มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่หุ่นยนต์ ด้วยการพัฒนา “สมอง” ของหุ่นยนต์ หรือระบบ AI ให้ล้ำสมัย ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจริงได้ ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรที่เคลื่อนไหว หรือตอบโต้ไปตามคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้เชี่ยวชาญ
"เราสร้างระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ โดยมีต้นแบบมาจากสถาบันฝึกอบรมของมนุษย์...ครอบคลุมจริยธรรม กฎหมาย และข้อบังคับ รวมถึงวิชาเฉพาะทางต่างๆ อย่างครบถ้วน" จูซื่อเฉียง ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนหุ่นยนต์กล่าว
โดยหุ่นยนต์แต่ละตัวจะถูกตรวจสอบและประเมินเบื้องต้น จากนั้นจะถูกจัดสรรไปยังหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม ศิลปะ สุขภาพ และกีฬา
ทั้งนี้ หลังจากจบหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลในสภาพแวดล้อมจริง และจะออกใบรับรองทักษะเฉพาะทางและรหัสเฉพาะตัวให้ ก่อนที่หุ่นยนต์จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อทำงานตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายต่อไป
ที่มา : 全國首個機械人學校杭州開學 30名「新生」受訓
China's first robot school opens in Hangzhou
China Opens 1st Robot School to Train 'Students' for Real-World Jobs