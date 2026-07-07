โอ้หนอชีวิต ! อินฟลูเอนเซอร์เศร้า เพิ่งเลี้ยงอาหารมื้อหรูที่สุดในชีวิตให้ชายชราขายผัก แต่ความใจบุญจบลงด้วยโศกนาฏกรรม

วิดีโอที่อินฟลูเอนเซอร์ชายแซ่จางโพสต์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมากลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจในโลกโซเชียลเมืองจีน เมื่อเกิดเรื่องหักมุมขึ้นในตอนจบ
อินฟลูเอนเซอร์ผู้นี้เป็นที่รู้จักกันดีว่า เขาอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในมณฑลเหอหนันทางภาคกลางของจีนและมีผู้ติดตาม 84,000 คน
วิดีโอที่โพสต์เป็นเรื่องราวขณะเขากำลังช่วยอุดหนุนพ่อค้าผักวัย 81 ปีผู้หนึ่ง
ชายชราแซ่จิงคนนี้ปลูกผักเอง ทุก ๆ วันแกจะนำผักมาขายในเมืองเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว
จางขอเหมาผักทั้งหมด ซึ่งมีทั้งผักโขม แตงกวา และมะเขือยาว เมื่ออีกฝ่ายเห็นเช่นนั้นจึงลดราคาให้เหลือกิโลกรัมละ 0.80 หยวน (ราว 3.92 บาท)
จางยังพยายามช่วยให้แกได้เงินเยอะ ๆ ด้วยการเอาเท้าเหยียบตาชั่งเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผักที่ขายให้มีน้ำหนักรวม 75 กิโลกรัม ซื้อไปในราคา 60 หยวน ( 294 บาท)
หลังจากนั้น เขายังลองถามแกเล่น ๆ ว่า ขอเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันได้ไหม จิงตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเล ปรากฏว่า อาหารกลางวันที่ชายชรารับประทานฟรี เป็นอาหารมื้อใหญ่ทีเดียว มีทั้งบะหมี่ตุ๋นสองชามใหญ่และอาหารอีกสี่อย่าง
แกเล่าให้ฟังว่า มีลูกสาวสองคน ลูกสาวคนโตป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายเมื่อ 15 ปีก่อน แกทำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงหลานชายสองคนและแกไม่เคยกินบะหมี่ตุ๋นมาก่อน เพราะมันแพงเกินไป
ในตอนท้ายของวิดีโอ จางยังขอให้ชายชรานำอาหารที่ยังรับประทานไม่หมด ห่อกลับไปให้ภรรยาที่บ้านด้วย
แต่แล้วเรื่องราวดี ๆ ในวิดีโอซึ่งสร้างความอบอุ่นหัวใจก็พังครืนชั่วพริบตา เมื่อผู้ใช้ชื่อบัญชี @xibeilang เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า หลังรับประทานอาหารกลางวันมื้อนั้น คุณตาของผมถูกรถชนเสียชีวิตแล้ว ขณะเดินทางกลับบ้าน
เขาคือหลานชายของจิงนั่นเอง
เด็กหนุ่มเล่าว่า เขากับคนในครอบครัวเห็นข้าวของหลายอย่างตกกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งคุณตาเองก็คงไม่คิดจะซื้อหรอก เพราะมันฟุ่มเฟือยเกินไป ทำให้ทุกคนงุนงง จนกระทั่งได้เห็นวิดีโอ
เด็กหนุ่มกล่าวขอบคุณจางที่เลี้ยงอาหารให้คุณตาของเขาอิ่มหนำสำราญ
“นี่เป็นมื้อสุดท้ายของคุณตา และวิดีโอนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายของท่าน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคุณตามีความสุขขนาดนี้” เขากล่าว
แต่ก็มีบางคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ถ้าจางไม่เลี้ยงอาหารกลางวัน ชายชราอาจไม่ตายก็ได้
หลานชายคุณตาจางได้ปกป้องจาง โดยกล่าวว่า ถ้าทำความดีแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ ก็จะไม่มีใครอยากทำความดีอีกต่อไป
“หากจะมีใครต้องรับผิดชอบ ก็ควรจะเป็นคนขับรถประมาท ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์” ชาวเน็ตคนหนึ่งให้ความเห็น
“โชคชะตามีแผนการของมัน บางทีเวลาของเขาอาจมาถึงในวันนั้น และสวรรค์รู้ว่าชีวิตของเขาลำบากเพียงใด จึงส่งคนใจดีมาเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายอย่างดีเลิศก่อนที่ความตายจะมาถึง ” อีกคนหนึ่งกล่าว
ที่มา : SCMP