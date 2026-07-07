ศาลจีนสั่งประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ทุจริตรับสินบนมหาศาลกว่า 2,200 ล้านหยวน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ศาลประชาชนระดับกลางเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ได้มีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต นายหยาง โหย่วหลิน อดีตรองผู้อำนวยการบริหารคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนานจิง ในข้อหารับสินบน ยักยอกทรัพย์ ให้สินบน นำเงินกู้ของรัฐไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และฟอกเงิน โดยศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดิน
จากการไต่สวนของศาลพบว่า ระหว่างปี 2536 ถึง 2566 นายหยาง โหย่วหลิน ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงประธานบริษัท นานจิง หนิวโฉ่วซาน คัลเชอรัล ทัวริซึม ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด และที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจหลายแห่ง ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทและบุคคลต่าง ๆ ในการรับเหมาโครงการ การดำเนินธุรกิจ การจัดสรรที่ดิน และการหมุนเวียนเงินทุน โดยมีการเรียกรับเงินและทรัพย์สินโดยมิชอบรวมเป็นมูลค่าสูงถึง 2,214 ล้านหยวน (ประมาณ 10,230 ล้านบาท)
นอกจากนี้ ในช่วงปี 2557 ถึง 2559 นายหยาง โหย่วหลิน ยังได้ร่วมมือกับบุคคลอื่นทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 12 ล้านหยวน (ประมาณ 55 ล้านบาท) และระดมเงินให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐรายอื่นรวมกว่า 25 ล้านหยวน (ประมาณ 115 ล้านบาท) ระหว่างปี 2548 ถึง 2566 รวมถึงมีการยักยอกเงินทุนของบริษัทรัฐวิสาหกิจ 15 ล้านหยวน (ประมาณ 69 ล้านบาท) ไปให้บุคคลอื่นใช้ทำธุรกิจ ตลอดจนใช้อำนาจหน้าที่มิชอบในการเวนคืนที่ดินและคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ดินอย่างผิดกฎหมาย สร้างความเสียหายแก่รัฐอีกกว่า 23 ล้านหยวน (ประมาณ 106 ล้านบาท) และทำการฟอกเงินที่ได้จากการทุจริตอีก 1 ล้านหยวน (ประมาณ 4.6 ล้านบาท) ในปี 2566
ศาลระบุว่า พฤติกรรมของนายหยาง โหย่วหลิน ถือเป็นความผิดร้ายแรง สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนอย่างมหาศาล แม้ว่าจำเลยจะมีการให้ข้อมูลซัดทอดความผิดของผู้อื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี แต่เมื่อพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายและพฤติกรรมที่ร้ายแรงแล้ว จึงไม่มีเหตุอันควรปรานี และมีคำพากษาให้ลงโทษขั้นสูงสุดคือประหารชีวิต โดยจำเลยได้ยอมรับสารภาพและแสดงความสำนึกผิดต่อหน้าศาล
ที่มา: CCTV