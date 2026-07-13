เทรนด์ใหม่วัยรุ่นฮ่องกง แห่บินฝึกงานจีนแผ่นดินใหญ่ เปิดรับโอกาสในตลาดที่ใหญ่กว่า

นักศึกษาฮ่องกงจำนวนมากกำลังหลั่งไหลไปฝึกงานภาคฤดูร้อนที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ขยายโครงการฝึกงานข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มนักศึกษาเปิดเผยว่า ปัจจัยดึงดูดสำคัญคือโอกาสที่มากกว่าในหลากหลายภาคธุรกิจ การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในตลาดที่มีขนาดใหญ่ และค่าครองชีพที่ต่ำกว่า ซึ่งหลายคนมองว่าประสบการณ์ข้ามพรมแดนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานในอนาคต
การฝึกงานในจีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนสำหรับองค์กร โดยมีจำนวนตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 71 ตั้งแต่ปี 2566 โครงการนี้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานในจีนแผ่นดินใหญ่และต่างประเทศ ครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่การเงิน อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพ โดยบริษัทที่เข้าร่วมจะดูแลค่าเดินทางและที่พัก ส่วนเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท
แนวโน้มที่คล้ายกันนี้กำลังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยภาษาจีนแห่งฮ่องกง มหาวิทยาลัยสารพัดช่างฮ่องกง และมหาวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ฮ่องกง ต่างรายงานว่ามีนักศึกษาไปฝึกงานที่จีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น โดยมหาวิทยาลัยหลิงหนานมีอัตราเติบโตสูงสุด โครงการฝึกงานในจีนแผ่นดินใหญ่พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 263 จากปีการศึกษา 2565-2566 ถึง 2568-2569 ส่วนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง จำนวนนักศึกษาที่ไปฝึกงานในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า จาก 29 คนในปี 2563-2564 เป็น 183 คนในปี 2567-2568 คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.8 เป็นร้อยละ 10.8 ในขณะที่การฝึกงานในฮ่องกงแม้จะยังเป็นส่วนใหญ่ แต่มีจำนวนลดลงจาก 1,579 คน เหลือ 1,504 คนในช่วงเวลาเดียวกัน
เอมิลี อู๋ ไว่อิง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจ ซึ่งได้ไปฝึกงานที่บริษัท ไชม์ ไบโอโลจิกส์ ในเซี่ยงไฮ้เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว เล่าว่า เซี่ยงไฮ้มีบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและทรัพยากรที่หลากหลายกว่าฮ่องกงมาก การได้ทำงานในฝ่ายการตลาดทำให้เธอได้รับประสบการณ์จริงที่รวดเร็วและจับต้องได้มากกว่า เช่นเดียวกับ มาร์ติน ไหล กวนเหลียง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน ที่ใช้เวลา 6 สัปดาห์ฝึกงานที่ธนาคาร ซิติก แบงก์ ในปักกิ่ง โดยเขาเน้นย้ำถึงขนาดของตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ที่ทำให้ได้เรียนรู้ระบบการเงินที่แตกต่างจากฮ่องกง อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าวัฒนธรรมการทำงานมีความแตกต่างกัน โดยในฮ่องกงจะขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาด พนักงานจึงมีอิสระและอำนาจในการต่อรองมากกว่า ส่วนในจีนแผ่นดินใหญ่จะเป็นการสั่งการจากบนลงล่าง ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยกว่า
ในด้านค่าตอบแทน แม้ว่าเงินเดือนในฮ่องกงจะยังคงสูงกว่า โดยปกติรายได้ฝึกงานต่อเดือนจะอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 17,200 บาท) ไปจนถึงมากกว่า 15,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 64,500 บาท) แต่สำหรับการฝึกงานในจีนแผ่นดินใหญ่ นายจ้างและรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ โดยเอมิลีได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 180 หยวน (ประมาณ 850 บาท) พร้อมที่พัก ส่วนมาร์ตินได้รับเงิน 2,000 หยวน (ประมาณ 9,500 บาท) สำหรับระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยบริษัทดูแลค่าโรงแรมและค่าเดินทางให้ ซึ่งเขากล่าวทิ้งท้ายว่า หากข้อเสนอดี เขาก็พร้อมจะไปทำงานที่จีนแผ่นดินใหญ่ เพราะที่นั่นยังมีโอกาสอีกมากมายและค่าครองชีพก็ถูกกว่าด้วย
ที่มา: South China Morning Post/ แฟ้มภาพเอเอฟพี