แอร์เคลื่อนที่สัญชาติจีนฟีเวอร์! ยอดขายพุ่งจนขาดตลาดทั่วทวีปยุโรป หลังเผชิญคลื่นความร้อนทะลุ 40 องศา

ท่ามกลางวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรป ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่รุ่น "พอร์ตตา สปลิต" (PortaSplit) ของบริษัทเหม่ยตี๋ (Midea) ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของจีน กลายเป็นสินค้าหายากและขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในยุโรป เนื่องจากสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางกฎหมายและโครงสร้างอาคารได้ โดยเฉพาะกฎระเบียบการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์อันเข้มงวดในหลายเมืองที่ห้ามเจาะผนังภายนอกเพื่อติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่เครื่องปรับอากาศของจีนรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบบถาวรหรือเจาะผนังใด ๆ เพียงแค่ใช้ขายึดกับหน้าต่างเพื่อแขวนตัวเครื่องภายนอกไว้ด้านนอกเท่านั้น นอกจากนี้ ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดเช่า โดยประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของสหภาพยุโรปอาศัยอยู่ในบ้านเช่า และในเยอรมนีมีสัดส่วนสูงเกินครึ่งหนึ่ง ทำให้เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ซึ่งสามารถย้ายตามผู้เช่าได้ตอบโจทย์อย่างมาก
ขณะเดียวกัน ปัญหาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดตั้งแอร์แบบดั้งเดิมในยุโรปยังมีราคาสูงและล่าช้ามาก โดยคริสโตเฟอร์ เดอ บรอยน์ ผู้อยู่อาศัยในฝรั่งเศสตอนใต้เปิดเผยว่า เขาเคยติดต่อช่างติดตั้งแอร์ท้องถิ่นและได้รับใบเสนอราคาสูงถึง 8,000 ยูโร (ประมาณ 296,000 บาท) แถมยังต้องรอคิวนานหลายเดือนจนหมดฤดูร้อน
เครื่องปรับอากาศรุ่น พอร์ตตา สปลิต ซึ่งมีราคาเปิดตัวเมื่อปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 900 ยูโร (ประมาณ 33,300 บาท) ได้ถูกนำมารีเซลในตลาดมือสองในราคาสูงถึงหลายพันยูโร และล่าสุดราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 1,199 ยูโร (ประมาณ 44,400 บาท) จนถึงขั้นมีการตั้งเว็บไซต์ "เหม่ยตี๋ ฟายเดอร์" (MideaFinder) เพื่อติดตามสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์
จากความต้องการที่พุ่งสูงนี้ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของจีนขยับตัวอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในเซินเจิ้นได้เปิดเส้นทางขนส่งทางอากาศพิเศษสำหรับเครื่องปรับอากาศเพื่อเร่งส่งมอบไปยังฝรั่งเศส เบลเยียม และสหราชอาณาจักร ซึ่งมียอดสั่งซื้อทะลักจนคลังสินค้าเต็ม เนื่องจากโครงสร้างอาคารเก่าแก่ในยุโรปกว่าร้อยละ 85 ที่สร้างก่อนปี 2543 ถูกออกแบบมาเพื่อกักเก็บความร้อนในฤดูหนาว ทำให้อาคารเหล่านี้กลายเป็นเตาอบเมื่อต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงในปัจจุบัน
ที่มา: SCMP