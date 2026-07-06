จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิก ครั้งแรกในรอบกว่า 4 ทศวรรษ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในบริเวณน่านน้ำสากลของมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:01 น. ตามเวลาท้องถิ่น
สำนักข่าวซินหัวเปิดเผยว่า การทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจประจำปีที่เป็นกิจวัตร มิได้มีเป้าหมายมุ่งเป้าไปยังประเทศหรือเป้าหมายใดโดยเฉพาะ และรัฐบาลจีนได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
การทดสอบดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ นับตั้งแต่จีนเคยทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งล่าสุดเมื่อปี 2525 และยังเป็นครั้งแรกที่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเป็นการยิงขึ้นมาจากเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ปาปัวนิวกินี นิวซีแลนด์และออสเตรเลียได้ออกมายืนยันว่าได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับกำหนดการยิงขีปนาวุธดังกล่าว
ที่มา: SCMP/ แฟ้มภาพเอเอฟพี