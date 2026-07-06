กว่างซีระดมพลสู้ภัยพายุไต้ฝุ่น "ไมซัก" เร่งกู้ระบบไฟฟ้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พายุไต้ฝุ่น "ไมซัก" (Maysak) พัดถล่มเมืองฝางเฉิงกั่ง เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในเขตเมือง ต้นไม้หักโค่น และกระแสไฟฟ้าตัดขาดทั่วทั้งเมืองชายฝั่งทะเลแห่งนี้
จากการลงพื้นที่ในเขตฝางเฉิง พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงในหลายเส้นทาง ต้นไม้ริมถนนสายหลักถูกลมพัดถล่มจนถอนรากถอนโคนและล้มขวางทางจราจร โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสวมชุดกันฝนได้เร่งใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดกิ่งไม้และช่วยกันย้ายลำต้นขนาดใหญ่ออกจากเส้นทางอย่างเร่งด่วน
เซวียหมิงไห่ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม สำนักงานการจัดการสวนสาธารณะ สังกัดสำนักเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทเมืองฝางเฉิงกั่ง เปิดเผยว่า ทางหน่วยงานได้จัดส่งทีมกู้ภัย 9 ทีม รวมเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย ลงพื้นที่เคลียร์สิ่งกีดขวางบนถนนสายหลักทุกสายพร้อมกัน เพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้เร็วที่สุด ก่อนจะขยายพื้นที่การจัดการไปยังถนนสายรองต่อไป
ขณะเดียวกัน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเมื่อช่วงเช้า วันที่ 5 กรกฎาคม สายส่งไฟฟ้าขนาด 10 กิโลโวลต์ สายหลี่หยูเจียง ในตำบลเจียงซาน เกิดขัดข้องและขาดลง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจากการไฟฟ้าเจียงซาน สังกัดการไฟฟ้าฝางเฉิงกั่ง ของบริษัท นิวเทิร์น พาวเวอร์ กริด กวางซี (Southern Power Grid Guangxi) ได้รีบลงพื้นที่เพื่อกู้ระบบในช่วงที่ลมพายุเริ่มสงบลงชั่วคราว
หยานจือฮุย รองผู้จัดการการไฟฟ้าเจียงซาน ระบุว่า อุปสรรคสำคัญคือระดับน้ำที่ท่วมสูงถึงเข่า ต้นไม้ที่ล้มขวางทาง และสภาพถนนที่โคลนตม ทำให้การสำรวจและซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างยากลำบาก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าลุยฝนเข้าไปจนสามารถซ่อมแซมสายส่งไฟฟ้าหลักสายหลี่หยูเจียงได้สำเร็จ และกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้ บริษัท นิวเทิร์น พาวเวอร์ กริด กวางซี ยังได้จัดส่งทีมซ่อมบำรุงมืออาชีพเพิ่มอีก 300 นาย พร้อมโดรนสำรวจภัยพิบัติ เครื่องทดสอบกระแสไฟตรง และอุปกรณ์ปั่นไฟสำรอง เพื่อสนับสนุนการกู้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง
ที่มา: Xinhua