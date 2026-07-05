ชีวิตต้องไปต่อ! นักเรียนจีนถูกป้าทำร้ายจนตาบอดสนิทตั้งแต่เด็ก มุ่งมั่นสอบ &'เกาเข่า&' จนติดหมอ ด้วยคะแนนอันดับ 1 ของประเทศ

สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์! สำหรับ "กัวปิน" นักเรียนชายวัย 19 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา ที่ประสบความสำเร็จในการสอบ "เกาเข่า" (Gaokao) หรือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติของจีน ช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยการคว้าอันดับ 1 ของประเทศในสาขาแพทยศาสตร์
ย้อนกลับไปเมื่อ 13 ปีก่อน กัวปินในวัย 6 ขวบ ถูกหญิงคนหนึ่งลวงให้ออกจากบ้านในมณฑลซานซี ก่อนที่จะถูกทำร้ายด้วยกิ่งไม้จนบาดเจ็บสาหัส
พ่อแม่ของเขาต้องใจสลายเมื่อเห็นสภาพของลูกชายที่ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด โดยแพทย์บอกว่าเส้นประสาทตาของกัวปินเสียหาย ไม่สามารถรักษาได้ ส่งผลให้ตาบอดถาวร
หลักฐานจากดีเอ็นเอบ่งชี้ว่า คนร้ายคือป้าของกัวปิน ซึ่งได้ฆ่าตัวตายหลังก่อเหตุไปไม่กี่วัน โดยตำรวจระบุว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากความขัดแย้งภายในครอบครัว
หลังจากผ่าตัดใส่ตาเทียม กัวปินก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น และเข้าเรียนที่โรงเรียนสำหรับเด็กตาบอดโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กัวปินมีกำลังใจ มีแรงผลักดัน ที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเอง หลังคุณครูที่โรงเรียนมักเล่าเรื่องราวของบัณฑิตตาบอดที่ประสบความสำเร็จให้เขาฟังอยู่บ่อยๆ
“ลืมเรื่องที่ทำให้ไม่มีความสุขไป” คำพูดที่กัวปินพูดกับแม่อยู่เสมอ โดยอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเยียวยา บำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาจากความเศร้า ก็คือดนตรี ซึ่งกัวปินสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ถึง 5 ประเภท นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถในการเล่นหมากล้อมอีกด้วย
ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากสอบติดคณะแพทย์ เพราะอยากช่วยเหลือผู้อื่น ที่ผ่านมากัวปินจึงตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งความทุ่มเทและพยายามของเขาก็ส่งผล
เมื่อกัวปินสามารถทำคะแนนได้ 721 คะแนน จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน ในการสอบเกาเข่าสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีความยากใกล้เคียงกับการสอบเกาเข่าแบบปกติ เพียงแต่จะได้รับกระดาษข้อสอบฉบับอักษรเบรลล์ และเวลาในการสอบเพิ่ม โดยคะแนนเกิน 721 คะแนนก็ถือเป็นคะแนนที่สูงมาก เนื่องจากแต่ละปีมีผู้เข้าสอบไม่ถึง 1,000 คน ที่สามารถทำคะแนนได้สูงกว่า 700 คะแนน
ทั้งนี้ กัวปินเลือกที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาสองปริญญา (Dual Degree) โดยเลือกเรียนแพทยศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยฉางชุน มณฑลจี๋หลิน และจะกลับไปเป็นครูที่โรงเรียนสำหรับเด็กตาบอดหลังจบการศึกษา เพื่อส่งต่อความอบอุ่นและความปรารถนาดีที่เขาเคยได้รับให้กับเด็กๆ ต่อไป
หลังเรื่องราวของกัวปินถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก พร้อมคอมเมนต์ เช่น “โชคชะตาพรากการมองเห็นของเขาไป แต่ไม่สามารถพรากความเข้มแข็งไปจากเขาได้” และ “ฉันหวังว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยรักษาดวงตาของเขาให้กลับมามองเห็นดังเดิม”
ที่มา : ‘Pass on the warmth’: blind Chinese teen aces gaokao, chooses medicine to help others