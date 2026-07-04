สี จิ้นผิง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปราบโกงกองทัพจีนคนใหม่ กวาดล้างคอร์รัปชันครั้งใหญ่

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้ลงนามแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามการทุจริตภายในกองทัพคนใหม่ โดยระบุให้ จาง สู่กวาง ซึ่งได้รับการเลื่อนยศจากพลโทขึ้นเป็นพลเอก เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางแห่งคณะกรรมการการทหารส่วนกลาง (CMC) ซึ่งเป็นองค์กรปราบปรามการทุจริตระดับสูงสุดของกองทัพ พร้อมควบตำแหน่งผู้อำนวยการคณะกรรมการกำกับดูแลของ CMC แทนที่ จาง เซิ่งหมิน หัวหน้าคนเดิม
นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี (CCTV) ของรัฐบาลจีนรายงานเพิ่มเติมว่า หวัง กัง ได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นพลเอกเช่นกัน และจะเข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) คนใหม่
การประกาศแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินแคมเปญปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องภายในกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ซึ่งส่งผลให้นายทหารระดับสูงจำนวนมากต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยผู้ที่อยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบรวมถึงอดีตรองประธาน CMC อย่าง จาง ยู่เซี่ย และ เหอ เว่ยตง ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2 คน คือ หลี่ ซั่งฝู และ เว่ย เฟิ่งเหอ ได้ถูกลงโทษตัดสินประหารชีวิตแต่ให้รอการลงอาญาไว้ก่อน
นอกจากนี้ ยังมีอดีตสมาชิก CMC อีก 2 คน ได้แก่ หลิว เจิ้นลี่ และ เหมียว หัว ที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนเช่นกัน ทำให้ในปัจจุบัน คณะกรรมการการทหารส่วนกลางชุดนี้ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2565 เหลือสมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่เพียงแค่ สี จิ้นผิง และ จาง เซิ่งหมิน เท่านั้น
ที่มา: South China Morning Post