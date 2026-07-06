ไต้หวันปฏิรูประบบทหารกองหนุนครั้งใหญ่ ขยายเวลาฝึก 14 วัน รับมือวิกฤตขาดแคลนกำลังพล

ไต้หวันประกาศปรับปรุงระบบทหารกองหนุนครั้งใหญ่ โดยกำหนดให้ต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่ยาวนานและเข้มข้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำโดรนและระบบขีปนาวุธไฮมาร์ส (Himars) ของสหรัฐฯ เข้ามาใช้ในโปรแกรมการเรียกพลรูปแบบใหม่เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเร่งชดเชยปัญหาการขาดแคลนกำลังพลที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากวิกฤตจำนวนประชากรที่ลดลง
การปฏิรูปกองกำลังสำรองครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายทศวรรษของไต้หวัน สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารในวัยคนหนุ่มสาวที่ลดลง ประกอบกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นจากรัฐบาลปักกิ่ง ส่งผลให้ไต้หวันไม่สามารถพึ่งพาเพียงกองทัพประจำการได้อีกต่อไป โดยตั้งแต่ปี 2569 ไต้หวันได้ยกเลิกโปรแกรมการเรียกพลกองหนุนแบบเดิมที่ใช้เวลา 5 ถึง 7 วัน และทดแทนด้วยหลักสูตรบังคับ 14 วันสำหรับทหารกองหนุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกคน
การปฏิรูปดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ไต้หวันต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ฝังรากลึก โดยจำนวนชายที่มีสิทธิ์เป็นทหารลดลงต่ำกว่า 100,000 คนเป็นครั้งแรกในปี 2566 อยู่ที่ 97,828 คน และข้อมูลจากศูนย์งบประมาณของสภานิติบัญญัติคาดการณ์ว่า ตัวเลขดังกล่าวจะลดลงต่ำกว่า 80,000 คนในปีหน้า โดยจะเหลือเพียง 79,742 คน ขณะที่อัตราส่วนกำลังพลของกองทัพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 79 แม้จะมีการออกมาตรการจูงใจในการรับสมัครมานานหลายปีก็ตาม
เหล่านักวางแผนทางการทหารเตือนว่า การลดลงของประชากรอาจทำให้ไต้หวันมีอาวุธที่ทันสมัย แต่มียุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีขีปนาวุธ โดรน และระบบอื่น ๆ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าประจำการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
นายมักซ์ หลัว ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งชาติไต้หวัน (Taiwan International Strategic Study Society) ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองในกรุงไทเป กล่าวว่า แนวโน้มประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ไต้หวันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ลดลง กระทรวงกลาโหมจึงต้องขยายเวลาการฝึกทหารกองหนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและชดเชยจำนวนกำลังพลที่หดตัวลง
ด้านนายลู่ เต๋ออวิ๋น อดีตโฆษกกระทรวงกลาโหมไต้หวัน กล่าวว่า ระบบทหารกองหนุนยังคงขาดการกำหนดบทบาทหน้าที่ในยามสงครามที่ชัดเจน เพราะดูเหมือนว่าทหารกองหนุนจะถูกคาดหวังให้ทำทุกอย่าง ตั้งแต่การรบแนวหน้า โลจิสติกส์ ไปจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งภารกิจที่แตกต่างกันย่อมต้องการอาวุธ อุปกรณ์ และการฝึกอบรมที่ต่างกัน ซึ่งคำถามเหล่านี้ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างครบถ้วน พร้อมเสริมว่ากองทัพประจำการของไต้หวันยังคงต้องการการเสริมความแข็งแกร่งอย่างมากในทุกด้าน ไต้หวันไม่สามารถทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากไปกับระบบกองหนุนที่เต็มไปด้วยจุดอ่อนเชิงโครงสร้างได้ และการที่กระทรวงกลาโหมหันมาให้ความสนใจกองหนุนอีกครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความคาดหวังและแรงกดดันจากสหรัฐฯ
ที่มา: South China Morning Post