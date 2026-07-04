นักท่องเที่ยวจีนแห่ช้อปปิ้ง เสริมความงามในเกาหลีใต้พุ่งทุบสถิติ

เงินวอนของเกาหลีใต้ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ประกอบกับความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีและเคบิวตี้ (K-beauty) ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่เดินทางไปช้อปปิ้งและใช้บริการด้านความงามในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ทะยานขึ้นทุบสถิติใหม่
ข้อมูลจากสถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ระบุว่า ค่าเงินวอนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินหยวนของจีน โดยในเดือนมิถุนายน 2569 เงิน 1 หยวนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 226 วอน เทียบกับ 209 วอนในเดือนมกราคม ส่งผลให้กำลังซื้อของชาวจีนในเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้นักท่องเที่ยวจีนซื้อสินค้าแบรนด์เนม รวมถึงเครื่องสำอางในราคาที่ถูกกว่าการซื้อในประเทศจีนอย่างมาก
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ (KTO) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2569 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าเกาหลีใต้ประมาณ 1.95 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนมากที่สุดถึง 563,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 484,390 คนในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของชาวต่างชาติในเดือนพฤษภาคมยังพุ่งทะลุ 2 ล้านล้านวอนเป็นครั้งแรก โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 67.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.12 ล้านล้านวอน (ประมาณ 5.46 หมื่นล้านบาท) ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 214 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านจากการซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีแบบดั้งเดิม ไปสู่ "การบริโภคตามไลฟ์สไตล์" มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการสัมผัสประสบการณ์ชีวิตประจำวันในเกาหลีใต้ เช่น การทำทรีตเมนต์เสริมความงาม การเข้าร้านทำผม การซื้อยาและอาหารเสริม ตลอดจนการช้อปปิ้งในร้านค้าปลีกท้องถิ่นอย่าง โอลีฟ ยัง (Olive Young) ที่พบว่ามีลูกค้าชาวต่างชาติกลับมาซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี 2566
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์จากเจพีมอร์แกน (J.P. Morgan) มองว่า การท่องเที่ยวของชาวจีนในเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวที่ยังไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดความตึงเครียดทางการเมืองในปี 2560 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทว่ารูปแบบการท่องเที่ยวของชาวจีนได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยเปลี่ยนจากกลุ่มทัวร์ขนาดใหญ่และกลุ่มรับหิ้วสินค้า มาเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองรายบุคคล (FIT) ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และไลฟ์สไตล์มากขึ้น
ที่มา: South China Morning Post