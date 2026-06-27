จีนดูแลผู้พิการอย่างไร? เทคโนโลยีเชื่อมโยงความใส่ใจ

MGR Online / มณีนาถ อ่อนพรรณา: จีนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อมโยงความใส่ใจเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอุปสรรคน้อยที่สุด
ศูนย์เทคโนโลยีบริการผู้พิการ “ฮุ่ยอัน” เขตเฟิงไถ กรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทุกคน เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2020 มีพื้นที่รวมกว่า 33,000 ตารางเมตร และประกอบด้วยอาคารสูงทั้งหมด 24 ชั้น
ศูนย์แห่งนี้ให้บริการแก่ผู้พิการทุกช่วงวัยในกรุงปักกิ่งตลอดทั้งปี ครอบคลุมตั้งแต่การฟื้นฟูสมรรถภาพ การช่วยเหลือด้านอาชีพ การดูแลระยะสั้น การฟื้นฟูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการฝึกอาชีพ ศิลปะบำบัด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ โดยจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการรวมมากกว่า 250,000 คน
ภายในอาคารยังได้รับการออกแบบให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เช่น การใช้ทางลาดในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถเข็นและผู้พิการทางสายตา การออกแบบมุมอาคารแบบโค้งมนเพื่อความปลอดภัย ตลอดจนห้องน้ำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน
นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบนำทางอัจฉริยะ AOA Bluetooth Navigation System ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการนำทางภายในอาคารได้อย่างสะดวก
ศูนย์ยังพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ “ฮุ่ยอัน” เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานและบริการต่าง ๆ ได้จากที่บ้านผ่านการสแกน QR code ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ
ภายในศูนย์ยังจัดแสดงผลงานนวัตกรรม เช่น หุ่นยนต์มนุษย์ที่มีมือกลสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ได้ถึง 22
ท่าทาง จากทั้งหมด 27 ท่าทางของมือมนุษย์ โดยในอนาคตมีแผนพัฒนาให้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี Brain–Computer Interface และอุปกรณ์ด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนามือเทียมและงานวิจัยทางการแพทย์
ศูนย์ยังมีการนำเทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความและภาษามือ ผ่านระบบดิจิทัลฮิวแมน เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์อัจฉริยะบางส่วนยังสามารถใช้งานได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดยเริ่มจากการสแกนสภาพแวดล้อม แล้วช่วยนำทางผู้ใช้งานไปยังจุดหมายผ่านระบบภาพและเสียง
ในส่วนของนิทรรศการ ศูนย์ได้จัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ และโรงภาพยนตร์ที่รองรับการชมร่วมกันระหว่างผู้พิการและผู้ไม่พิการ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ พื้นที่ฟื้นฟูผู้ใหญ่ และพื้นที่ดูแลระยะสั้น โดยตั้งแต่ชั้น 9 ถึงชั้น 18 ของอาคารถูกจัดเป็นพื้นที่สำหรับการดูแลระยะสั้น รวมถึงการพัฒนาโครงการฟื้นฟูและการฝึกอาชีพอย่างครบวงจร
ศูนย์ยังได้พัฒนา “ห้องนิทรรศการเสมือนออนไลน์ (Cloud Exhibition Hall)” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลและนิทรรศการผ่านการสแกน QR code ได้จากทุกที่
ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์แห่งนี้มีบทบาทในการสนับสนุนกรุงปักกิ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เคยมีบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม รวมถึงการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเยาวชน และการเป็นเจ้าภาพเวทีโทรทัศน์นานาชาติภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
นอกจากนี้ ยังเคยเป็นเจ้าภาพงานครบรอบ 100 ปีของ Rehabilitation International และเคยนำผลงานหัตถกรรมของนักเรียนผู้พิการเข้าร่วมจัดแสดงในเทศกาลวัฒนธรรมเอเชีย ณ นครเจนีวา ภายในยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะต้นฉบับ ซึ่งบางส่วนเคยถูกมอบให้แก่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศต่าง ๆ จำนวน 3 ท่านอีกด้วย