จีนค้นพบ “หลุมสีน้ำเงินในแนวปะการัง” แห่งแรกของประเทศ

จีนค้นพบหลุมสีน้ำเงิน ( blue hole ) ภายในแนวปะการังที่เกาะหวงเหยียน ( Huangyan Dao ) ในทะเลจีนใต้ นับเป็นแห่งแรกที่ได้รับการสำรวจและยืนยันในประเทศจีน ตามรายงานของกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนเมื่อวันพฤหัสบดี ( 25 มิ.ย. )
หลุมสีน้ำเงินในทะเลมักเรียกกันว่า "ดวงตาแห่งมหาสมุทร" เป็นหนึ่งในการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่หายากที่สุดบนโลก มีลักษณะเป็นหลุมยุบรูปวงกลมลึกและโดยทั่วไปจะมีสีฟ้าอมเขียวหรือสีเขียวมรกตสดใส โดยหลุมสีน้ำเงินส่วนใหญ่ที่รู้จักกันทั่วโลกนั้น ครั้งหนึ่งเคยเป็นถ้ำบนบกเมื่อหลายพันปีก่อนในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย แต่เมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ถ้ำจึงจมอยู่ใต้น้ำและเพดานถ้ำเกิดการพังทลายลงมา
อย่างไรก็ตาม สำหรับหลุมสีน้ำเงินที่เพิ่งค้นพบใหม่ในทะเลสาบ เกาะหวงเหยียนนั้น รายงานระบุว่า จากการศึกษาทางธรณีวิทยาเบื้องต้นบ่งชี้ว่าเกิดจากการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของแนวปะการัง มาอย่างน้อย 3,200 ปีก่อน
หลุมสีน้ำเงินแห่งใหม่นี้มีพื้นที่บริเวณปากทางเข้าประมาณ 1,491.7 ตารางเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 56.3 เมตร ลึก 16.6 เมตร ลักษณะโครงสร้างภายในเป็นรูปทรงกรวย มีพื้นก้นแคบ และมีชั้นความขุ่นของน้ำที่เห็นได้ชัดเจน
โฆษกกระทรวงกล่าวในการแถลงข่าวว่า หลุมสีน้ำเงินใต้ทะเลที่ค้นพบนี้เป็น "คลังข้อมูลทางธรรมชาติ" ซึ่งบันทึกสภาพภูมิอากาศในอดีต ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ดังนั้นจึงมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์อย่างมาก
จากการสำรวจภาคสนามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสองปีเผยให้เห็นว่ามีปะการังและปลาหลากหลายสายพันธุ์เจริญเติบโตในน่านน้ำโดยรอบหลุมสีน้ำเงิน โดยพบปะการัง 165 ชนิด ปลา 184 ชนิด และมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเลมากกว่า 2,700 ชนิด เช่น หอยยักษ์ ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล และเต่าทะเลสีเขียว ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองแห่งชาติ
รายงานระบุว่า การค้นพบนี้เน้นให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากความพยายามในการปกป้องระบบนิเวศในน่านน้ำรอบเกาะหวงเหยียน โดยในปี 2568 จีนได้จัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติหวงเหยียนเต่า เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ทางทะเลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ด้านเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานว่า จีนได้ค้นพบหลุมสีน้ำเงินหายากภายในแนวปะการังสการ์โบโรห์ ( Scarborough Shoal ) ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทอย่างรุนแรงในทะเลจีนใต้และเป็นจุดปะทะสำคัญในภูมิภาคนี้
ทั้งนี้ เกาะหวงเหยียนตามที่จีนเรียกนั้นมีชื่อเรียกสากลว่า แนวปะการังสการ์โบโรห์ และเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์อยู่ในปัจจุบัน
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์