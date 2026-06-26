คลิกคลิป : หุ่นยนต์ร่วมพายเรือมังกร เติมสีสันให้เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

กิจกรรม “ส่งต่อพลังงาน” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลก 2026 เดินทางมาถึงจุดจัดงานแห่งที่ 2 ที่เมืองปาจง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) โดยมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ร่วมงานเทศกาลพื้นบ้าน
ที่สวนเอินหยาง เมืองปาจง เรือมังกรลำนี้มีทีมฝีพายเป็นเยาวชน 6 คน และหุ่นยนต์ “เทียนกง” 2 ตัว จากศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ปักกิ่ง หุ่นยนต์ผ่านการฝึกปรับตัวนานกว่า 2 สัปดาห์ เริ่มจากทะเลสาบสือช่าไห่ ในกรุงปักกิ่ง ก่อนจะมาฝึกต่อในแม่น้ำเมืองปาจง เพื่อเรียนรู้การประสานจังหวะ การเคลื่อนไหวเชิงกลกับจังหวะการทำงานเป็นทีมของมนุษย์
ในช่วงแรก หุ่นยนต์ยังเคลื่อนไหวไม่ถูกจังหวะ แต่หลังจากปรับจูนหลายรอบ พวกมันเริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้น การควบคุมไม้พายมีความละเอียดมากขึ้น และการประสานงานกับฝีพายมนุษย์ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อนักพายมนุษย์หยุดพายและปล่อยให้หุ่นยนต์ควบคุมการพาย ผลปรากฏว่า เรือยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แม้จะช้าแต่ก็เป็นไปอย่างมั่นคง
การพายเรือมังกรไม่ใช่เพียงการแกว่งแขนไปมาเท่านั้น แต่ต้องอาศัยลำดับการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งการยกไม้พาย จุ่มลงน้ำ ดึงไม้พาย และปล่อยจังหวะ ซึ่งต้องใช้ทั้งแรง จังหวะเวลา และความแม่นยำ โดยวิศวกรปรับปรุงการเคลื่อนไหวบริเวณเอวของหุ่นยนต์ ทำให้ท่าทางมีความคล้ายมนุษย์และลื่นไหลมากขึ้น
ด้วยหลักการใกล้เคียงกัน หุ่นยนต์ยังเข้าร่วมกิจกรรมพื้นบ้าน อย่างการตำข้าวเหนียวเพื่อทำขนมฉือปา ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถด้านการทรงตัวแบบไดนามิก และความสามารถในการต้านทานแรงรบกวนจากภายนอก
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังทดลองทำบ๊ะจ่าง โดยใช้มือล้างข้าวและเตรียมวัตถุดิบอย่างคล่องแคล่ว
แสดงถึงความสามารถในการกันน้ำ แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่ก็ชี้ให้เห็นว่า หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในพื้นที่เปียก เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่มีความชื้น
การแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลก เป็นมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติรายการแรกที่จัดขึ้นสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยเฉพาะ โดยการแข่งขันครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–26 ส.ค. 2026 ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีรายการแข่งขันมากกว่า 30 รายการ
ที่มา : China Media Group