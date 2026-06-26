ความแตกเพราะค่าไฟ! ชายจีนติดคุก หลังแอบเพาะงูเต็มห้องกว่า 300 ตัว

จับได้เพราะค่าไฟพุ่งแท้ๆ! เมื่อไม่นานมานี้ สื่อจีนรายงาน กรณีศาลตัดสินจำคุกนายกัว ชายจากมณฑลเจ้อเจียง ที่แอบเพาะพันธุ์งูหลาม ซึ่งจัดอยู่ในสัตว์คุ้มครองระดับ 2 และมีกฎหมายห้ามซื้อขายและเพาะพันธุ์ กว่า 300 ตัว ภายในอพาร์ตเมนต์
ตามรายงาน จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นในเดือนมี.ค. 2024 เมื่อชายชราคนหนึ่งแจ้งตำรวจว่าพบงูหลามตัวใหญ่ สีน้ำตาลอ่อน ที่ไม่สามารถพบได้ตามท้องถิ่น บริเวณเชิงเขาในพื้นที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า งูตัวนี้น่าจะหลุดออกมาจากแหล่งเพาะพันธุ์ เพราะปกติแล้วงูชนิดนี้จะไม่ปรากฏในป่าช่วงเดือนมี.ค. จึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และได้เบาะแสสำคัญว่างูหลามต้องการสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 20-30 องศาเซลเซียส ผู้เพาะพันธุ์จึงจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง และพบบุคคลต้องสงสัย ซึ่งก็คือ นายกัว ที่ว่างงานและโสด
เมื่อไปถึงอพาร์ตเมนต์ของนายกัว เจ้าหน้าที่ก็ถึงกับขนลุกซู่ หลังพบกล่องพลาสติกที่มีไว้เลี้ยงงู วางเรียงซ้อนกันสูงเกือบถึงเพดาน โดยนายกัวได้ย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปรวมกันไว้ที่ห้องหนึ่ง ก่อนเปลี่ยนห้องนอนอีก 2 ห้องและห้องนั่งเล่นให้เป็นอาณาจักรของงูหลามกว่า 309 ตัว
นายกัวบอกว่า เขาไม่กลัวงู และหลงใหลในตัวพวกมันมานานแล้ว โดยเริ่มเพาะเลี้ยงตั้งแต่ปี 2014 และขายไปแล้วกว่า 80 ตัว
“ผมสามารถเพาะพันธุ์งูให้มีหลากหลายสีสัน ผมรู้สึกเหมือนเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิต”
ภายหลังเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการจับกุมผู้ร่วมขบวนการอย่างนายตี๋ ซึ่งทำหน้าที่หาหนูขาวที่ใช้เป็นอาหารงูมาให้ รวมทั้งนายเติ้ง เจ้าของร้านที่เคยขายงูรุ่นแรกให้กับนายกัว พร้อมของกลางเป็นงูหลามอีก 47 ตัว รวมแล้วคดีนี้มีงูหลามเป็นของกลางทั้งสิ้น 436 ตัว มูลค่ากว่า 30 ล้านหยวน (ประมาณ 150 ล้านบาท)
ทั้งนี้ งูทั้งหมดที่ยึดมาได้จะถูกส่งต่อให้สวนสัตว์ท้องถิ่นดูแลต่อไป ส่วนนายกัว นายตี๋และนายเติ้ง ถูกศาลตัดสินจำคุกในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสัตว์ระดับ 2 ซึ่งอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
ที่มา : Chinese man jailed after flat's high electricity usage exposes breeding of 300 snakes (SCMP)