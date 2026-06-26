ชายไต้หวันซุกเต่าดาวอินเดีย 70 ตัวมัดติดต้นขา ลักลอบนำเข้าจากไทย เจอคดีสัตว์ป่าคุ้มครอง เหตุซื้อมา 800 ขายได้ตัวละ 5 หมื่น

หนุ่มไต้หวันหวังรวยทางลัด ซื้อ "เต่าดาวอินเดีย" จากไทย 70 ตัว ตัวละ 800 บาท โดยลักลอบนำเข้าไปขายในไต้หวัน ที่ได้รับความนิยมจนราคาพุ่งตัวละ 26,000-52,000 บาท เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ไปไม่รอดโดน ตม.-ศุลกากรเกาสงจับได้ก่อน
วันนี้ (26 มิ.ย. 69) สำนักข่าว Rti (Radio Taiwan International) ของไต้หวันรายงานว่า เจ้าหน้าที่ไต้หวันได้ตรวจพบ ชายแซ่เฉินวัย 37 ปี เดินทางไปประเทศไทย และ ซื้อเต่าดาวอินเดีย (Indian Star Tortoise) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 70 ตัว ในราคาตัวละ 800 บาท ก่อนใช้เทปกาวมัดซ่อนไว้บริเวณต้นขาด้านใน แล้วลักลอบนำขึ้นเครื่องบินกลับไต้หวัน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบและจับกุมที่สนามบินนานาชาติเกาสง
อัยการนครเกาสงระบุว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ชายคนดังกล่าวนำเต่าดาวอินเดียทั้ง 70 ตัว ซุกซ่อนไว้กับร่างกายระหว่างเดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าสู่ไต้หวัน โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสนามบินเกาสงของกรมศุลกากรไต้หวันตรวจพบระหว่างขั้นตอนผ่านแดน พร้อมยึดเต่าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และส่งดำเนินคดี
ระหว่างการสอบสวน ชายแซ่เฉินให้การรับสารภาพ อัยการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ทั้งเอกสารการสอบสวน ใบรับของกลาง รายงานการตรวจค้น และผลการตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์จากศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง จึงมีความเห็นว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่า ฐานลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าคุ้มครองมีชีวิตโดยผิดกฎหมาย และสั่งฟ้องต่อศาลแล้ว
สำหรับ "เต่าอินเดีย" มีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งทางตอนใต้ของเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา เนื่องจากกระดองมีลวดลายรัศมีรูปดาวที่โดดเด่น ทำให้รูปลักษณ์สวยงาม จึงได้รับความนิยมสูงในการเลี้ยงและสะสมของผู้รักเต่า ในตลาดไต้หวัน ราคาของเต่าอินเดียมีความแตกต่างตามขนาดและลักษณะ โดยลูกเต่ามักอยู่ที่ประมาณ 25,000–50,000 เหรียญไต้หวัน (ราว 26,000-52,000 บาท)