ลูกชายเจ้าของร้านขายมือถือ วัย 5 ขวบ แอบเล่นไฟ ทำไฟไหม้เสียหายหลักล้าน! ชาวเน็ตแชร์สนั่นหลังเห็นปฏิกิริยาคนเป็นพ่อ

ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม! สำหรับคุณพ่อแซ่เผิง ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือในเมืองเซินเจิ้น หลังลูกชายวัย 5 ขวบ แอบเล่นไฟจนไฟไหม้ห้องทำงานภายในบ้าน ที่ใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์และโทรศัพท์มือสอง ทว่าแทนที่จะลงโทษด้วยการตี เขากลับเลือกทำแบบนี้...
โดยต้นเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากการที่ลูกชายของเขาเห็นประกายไฟจากปลั๊กพ่วงที่ลัดวงจร ด้วยความอยากรู้อยากเห็น จึงนำประกายไฟดังกล่าวไปจุดกับกระดาษทิชชู ก่อนที่เปลวไฟจะลุกไหม้และลุกลาม เผาโทรศัพท์มือถือไปเกือบ 30 เครื่อง ซึ่งเป็น iPhone ไปแล้วเกินกว่าครึ่ง คิดมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท)
และเพราะกลัวว่าไฟจะลามไปมากกว่านี้ เด็กชายจึงรีบปิดประตูห้อง จากนั้นก็วิ่งไปหลบที่ห้องอื่น
“ลูกไม่ได้ปลุกผมเลย แถมเปิดเครื่องปรับอากาศให้ผมด้วย” นายเผิงกล่าว พร้อมเสริมว่า เขาตื่นขึ้นมาเพราะได้กลิ่นควัน
หลังจากใช้ถังดับเพลิงดับไฟเสร็จ ห้องทำงานและห้องนั่งเล่นบางส่วนก็ถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม แทนที่จะโมโห โวยวาย หรือตำหนิ นายเผิงกลับถามลูกชายอย่างใจเย็นว่า "มีความสุขไหม?" ซึ่งเด็กชายก็ส่ายหัว
จากนั้นเขาก็ใช้โอกาสนี้มอบบทเรียนและสอนสำนวนจีนให้กับลูก "นี่เรียกว่า หวานหั่วจื้อเฝิน (玩火自焚 แปลว่า ผู้ที่เล่นกับไฟย่อมโดนไฟเผา) เข้าใจไหม?" “พ่อจะไม่ตีลูก แต่ให้พูดตามพ่อนะ...พอจำได้แล้วก็อย่าทำอีก”
ภายหลังนายเผิงเปิดเผยว่า ถึงลูกชายของเขาจะตกใจที่ไฟไหม้ แต่ก็ยังคว้าบุหรี่ 4 ซองบนโต๊ะทำงานออกมาให้ เพราะรู้ว่าเขาสูบบุหรี่ แถมยังรับผิดชอบด้วยการรับหน้าที่ทำความสะอาดบ้าน และไถ่โทษด้วยการเอาเงินเก็บจากค่าขนมมาให้ ซึ่งพอนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาก็รู้สึกทั้งหวาดกลัว ซาบซึ้ง และขบขัน พร้อมบอกว่ายังจำความรู้สึกตอนที่ตัวเองเป็นเด็กแล้วโดนผู้ใหญ่ดุได้อยู่เลย เลยไม่อยากทำให้ลูกต้องรู้สึกหวาดกลัวแบบนั้น
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัล มียอดเข้าชมมากกว่า 50 ล้านวิว โดยชาวเน็ตต่างชื่นชมนายเผิง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “นี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของการเลี้ยงลูกที่ดี ไม่ใช่ว่าให้เงินเยอะแค่ไหน หากแต่เป็นการให้เหตุผลและความอดทน” “สำหรับเด็กชาย นี่ถือเป็นบทเรียนเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่ราคาแพงมาก” "พ่อคนนี้ต้องรวยแน่นอน" และ "ผู้ปกครองที่ดี"
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5歲童燒毀20萬元貨，父第一反應竟問「開不開心」
ที่มา : Chinese boy destroys US$30,000 worth of phones in home fire; dad's response shocks everyone (SCMP)