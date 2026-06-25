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บริการให้เช่าสุนัขพาไปเดินเล่น สัตวแพทย์กลัวน้องหมาเครียด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เทรนด์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรูปแบบใหม่ในเมืองใหญ่ของจีน เปิดโอกาสให้ผู้คนเช่าสุนัขได้เป็นรายชั่วโมงผ่านโปรแกรมออนไลน์สุดล้ำ - ภาพ : Shutterstock
หวังปู้ ” (Wangbu) แพลตฟอร์มให้บริการเช่าสุนัข กำลังเป็นกระแสที่ผู้คนในสังคมเมืองจีนกำลังพูดถึงทั้งในแง่เป็นของแปลกใหม่น่าสนใจและในแง่เป็นห่วงกังวล

"หวังปู้" ซึ่งแปลได้ความหมายว่า "พาสุนัขเดินเล่น” เป็นโครงการเล็ก ๆ เพิ่งเปิดตัวในโลกโซเชียลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองชั้นนำ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น สามารถเช่าสุนัขพาไปเดินเล่นเป็นรายชั่วโมง

วิธีให้บริการก็คือ เจ้าของน้องหมาจะสร้างโปรไฟล์ลงประกาศบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตน ผู้ขอเช่าจะติดต่อประสานงานโดยตรงกับเจ้าของในเรื่องการมารับและส่งกลับสุนัข อัตราค่าเช่าโดยทั่วไปคิดชั่วโมงละ 10 – 60 หยวน ( ราว 49- 295 บาท) ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของน้องและระยะเวลาการเช่า

โดยปกติแล้วค่าเช่าสุนัขจะอยู่ที่ 10 ถึง 60 หยวนต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสุนัขและระยะเวลาการเช่า – ภาพ : Handout
ยกตัวอย่าง ประกาศโฆษณาของ “ อีเวน” สุนัขสายพันธุ์เวสต์ไฮแลนด์ ไวต์ เทอร์เรีย เพศผู้ อาศัยอยู่ในเมืองเซินเจิ้น ให้เช่าชั่วโมงละ 45 หยวน ( ราว 221 บาท ) ในโปรไฟล์ระบุว่า อีเวนมีความปราดเปรียวและขี้อ้อน ผู้เช่าสามารถพาเดินเล่นได้โดยที่มีเจ้าของอยู่ด้วยเท่านั้น และห้ามให้อาหารที่เจ้าของไม่ได้จัดหาไว้ให้

“ ไป่หวัน “ สายพันธุ์คอร์กี้ เพศผู้ ให้เช่าชั่วโมงละ 60 หยวน นิสัยขี้เล่น ชอบคำชม ผู้เช่าสามารถพาไปเดินเล่นตามลำพัง หรือพาขึ้นรถยนต์ไปเที่ยวก็ได้

“ หวังปู้ ” ยืนยันความปลอดภัยของบริการให้เช่าสุนัขทั้งในส่วนของน้องหมาและผู้ขอเช่า โดยได้ดำเนินการมาตรการป้องกันต่างๆ เช่น การประกันภัย การติดตามตำแหน่งสุนัขแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบชื่อจริงของผู้เช่า

ผู้เช่าบางคนชื่นชอบบริการนี้ในฐานะที่เป็นประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชั่วคราว ช่วยบรรเทาความกดดันทางสังคมและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันด้วยการใช้เวลากับสุนัข - ภาพ : Handout
ทางทีมงานระบุว่า โดยทั่วไปแล้วจะอนุญาตให้พาสุนัขเดินเล่นเฉพาะในพื้นที่ที่สุนัขคุ้นเคย และผู้เช่าต้องติดต่อเจ้าของทันที หากสุนัขแสดงอาการป่วย นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการที่ยินดีจ่ายเงิน มักจะเป็นคนรักสุนัขตัวจริง ขณะที่สุนัขส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มนั้นก็ชอบพบปะผู้คนแปลกหน้า

ด้านผู้เช่าบางคนบอกว่าชอบบริการนี้ เพราะทำให้รู้ว่า การมีสัตว์เลี้ยงนั้นมันดีอย่างไร แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม

แซลมอน ผู้ใช้บริการในเซี่ยงไฮ้ เช่าสุนัขชื่อจินจินและใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปช้อปปิ้งด้วยกัน เธออยากได้สุนัขมานานแล้วแต่เลี้ยงไม่ได้

ผู้เช่าอีกคนเผยว่า การพาน้องหมาเดินเล่นช่วยคลายเครียดเรื่องการเรียนไปได้

ในบริบทของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง การมีสุนัขสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้มแข็งทางอารมณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังเช่นภาพเด็กชายกำลังลูบสุนัขพันธุ์ชิบะอินุในสวนสาธารณะ - ภาพ : Shutterstock
อย่างไรก็ตาม มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการให้บริการเช่าสุนัข โดยได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และผลกระทบทางกฎหมายขึ้นมา

เฉิน ซือ สัตวแพทย์ในเมืองอู่ฮั่นออกมาเตือนว่า สุนัขอาจเกิดความเครียดได้ เมื่อถูกเปลี่ยนผู้ดูแล ถูกเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และกิจวัตรประจำวันบ่อย ๆ นอกจากนั้น ระบบกฎหมายของจีนถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สิน ดังนั้น หากสัตว์ถูกกระทำทารุณ การเรียกร้องค่าเสียหายจึงยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน

ด้านชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า ถ้าคนเราแค่อยากสัมผัสความสุขของการมีสุนัขก็ควรไปเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์พักพิงสัตว์

อีกคนบอกว่า ไม่เห็นด้วยที่จะนำสัตว์เลี้ยงซึ่งเรารักเหมือนลูกไปให้คนอื่นเช่า

ทั้งนี้ ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยตลาดสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าประมาณ 46,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่จีนมีสุนัขและแมวในเมืองประมาณ 126 ล้านตัว

ที่มา : SCMP

เทรนด์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรูปแบบใหม่ในเมืองใหญ่ของจีน เปิดโอกาสให้ผู้คนเช่าสุนัขได้เป็นรายชั่วโมงผ่านโปรแกรมออนไลน์สุดล้ำ - ภาพ : Shutterstock
โดยปกติแล้วค่าเช่าสุนัขจะอยู่ที่ 10 ถึง 60 หยวนต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสุนัขและระยะเวลาการเช่า – ภาพ : Handout
ผู้เช่าบางคนชื่นชอบบริการนี้ในฐานะที่เป็นประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชั่วคราว ช่วยบรรเทาความกดดันทางสังคมและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันด้วยการใช้เวลากับสุนัข - ภาพ : Handout
ในบริบทของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง การมีสุนัขสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้มแข็งทางอารมณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังเช่นภาพเด็กชายกำลังลูบสุนัขพันธุ์ชิบะอินุในสวนสาธารณะ - ภาพ : Shutterstock