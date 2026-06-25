บริการให้เช่าสุนัขพาไปเดินเล่น สัตวแพทย์กลัวน้องหมาเครียด

“ หวังปู้ ” (Wangbu) แพลตฟอร์มให้บริการเช่าสุนัข กำลังเป็นกระแสที่ผู้คนในสังคมเมืองจีนกำลังพูดถึงทั้งในแง่เป็นของแปลกใหม่น่าสนใจและในแง่เป็นห่วงกังวล
"หวังปู้" ซึ่งแปลได้ความหมายว่า "พาสุนัขเดินเล่น” เป็นโครงการเล็ก ๆ เพิ่งเปิดตัวในโลกโซเชียลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองชั้นนำ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น สามารถเช่าสุนัขพาไปเดินเล่นเป็นรายชั่วโมง
วิธีให้บริการก็คือ เจ้าของน้องหมาจะสร้างโปรไฟล์ลงประกาศบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตน ผู้ขอเช่าจะติดต่อประสานงานโดยตรงกับเจ้าของในเรื่องการมารับและส่งกลับสุนัข อัตราค่าเช่าโดยทั่วไปคิดชั่วโมงละ 10 – 60 หยวน ( ราว 49- 295 บาท) ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของน้องและระยะเวลาการเช่า
ยกตัวอย่าง ประกาศโฆษณาของ “ อีเวน” สุนัขสายพันธุ์เวสต์ไฮแลนด์ ไวต์ เทอร์เรีย เพศผู้ อาศัยอยู่ในเมืองเซินเจิ้น ให้เช่าชั่วโมงละ 45 หยวน ( ราว 221 บาท ) ในโปรไฟล์ระบุว่า อีเวนมีความปราดเปรียวและขี้อ้อน ผู้เช่าสามารถพาเดินเล่นได้โดยที่มีเจ้าของอยู่ด้วยเท่านั้น และห้ามให้อาหารที่เจ้าของไม่ได้จัดหาไว้ให้
“ ไป่หวัน “ สายพันธุ์คอร์กี้ เพศผู้ ให้เช่าชั่วโมงละ 60 หยวน นิสัยขี้เล่น ชอบคำชม ผู้เช่าสามารถพาไปเดินเล่นตามลำพัง หรือพาขึ้นรถยนต์ไปเที่ยวก็ได้
“ หวังปู้ ” ยืนยันความปลอดภัยของบริการให้เช่าสุนัขทั้งในส่วนของน้องหมาและผู้ขอเช่า โดยได้ดำเนินการมาตรการป้องกันต่างๆ เช่น การประกันภัย การติดตามตำแหน่งสุนัขแบบเรียลไทม์ และการตรวจสอบชื่อจริงของผู้เช่า
ทางทีมงานระบุว่า โดยทั่วไปแล้วจะอนุญาตให้พาสุนัขเดินเล่นเฉพาะในพื้นที่ที่สุนัขคุ้นเคย และผู้เช่าต้องติดต่อเจ้าของทันที หากสุนัขแสดงอาการป่วย นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการที่ยินดีจ่ายเงิน มักจะเป็นคนรักสุนัขตัวจริง ขณะที่สุนัขส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มนั้นก็ชอบพบปะผู้คนแปลกหน้า
ด้านผู้เช่าบางคนบอกว่าชอบบริการนี้ เพราะทำให้รู้ว่า การมีสัตว์เลี้ยงนั้นมันดีอย่างไร แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม
แซลมอน ผู้ใช้บริการในเซี่ยงไฮ้ เช่าสุนัขชื่อจินจินและใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปช้อปปิ้งด้วยกัน เธออยากได้สุนัขมานานแล้วแต่เลี้ยงไม่ได้
ผู้เช่าอีกคนเผยว่า การพาน้องหมาเดินเล่นช่วยคลายเครียดเรื่องการเรียนไปได้
อย่างไรก็ตาม มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการให้บริการเช่าสุนัข โดยได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และผลกระทบทางกฎหมายขึ้นมา
เฉิน ซือ สัตวแพทย์ในเมืองอู่ฮั่นออกมาเตือนว่า สุนัขอาจเกิดความเครียดได้ เมื่อถูกเปลี่ยนผู้ดูแล ถูกเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และกิจวัตรประจำวันบ่อย ๆ นอกจากนั้น ระบบกฎหมายของจีนถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สิน ดังนั้น หากสัตว์ถูกกระทำทารุณ การเรียกร้องค่าเสียหายจึงยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน
ด้านชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า ถ้าคนเราแค่อยากสัมผัสความสุขของการมีสุนัขก็ควรไปเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์พักพิงสัตว์
อีกคนบอกว่า ไม่เห็นด้วยที่จะนำสัตว์เลี้ยงซึ่งเรารักเหมือนลูกไปให้คนอื่นเช่า
ทั้งนี้ ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยตลาดสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าประมาณ 46,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่จีนมีสุนัขและแมวในเมืองประมาณ 126 ล้านตัว
ที่มา : SCMP