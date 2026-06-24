ศาลจีนสั่งประหารชีวิตรอลงอาญา อดีตจนท.รัฐเซี่ยงไฮ้ ฐานรับสินบน

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- เมื่อวันอังคาร (23 มิ.ย.) ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองหนานชางในมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน ได้ตัดสินประหารชีวิตจูจือซง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตใหม่ผู่ตงในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออก โดยให้รอลงอาญา 2 ปี ฐานรับสินบน พร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตและยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของเขา
ศาลพบว่าระหว่างปี 2003-2024 จูได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น การดำเนินธุรกิจ การรับเหมาโครงการ และการจัดหาเงินกู้เพื่อการลงทุน แลกกับการรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 139 ล้านหยวน (ราว 682 ล้านบาท) โดยการรับสินบนของจูนั้นมีมูลค่าสูงเป็นพิเศษและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน ซึ่งตามหลักการแล้วอาชญากรรมของเขาสมควรได้รับโทษประหารชีวิต
อย่างไรก็ดี จูให้การรับสารภาพความผิดอย่างตรงไปตรงมา พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดที่หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่ทราบภายหลังถูกควบคุมตัว อีกทั้งยังยอมรับผิด แสดงความสำนึกผิด และคืนทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย โดยเงินสินบนส่วนใหญ่ที่เขาได้รับมานั้นได้ถูกยึดคืนแล้ว ศาลจึงตัดสินลงโทษจูอย่างผ่อนปรน