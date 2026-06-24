ต้าเหลียนเปิดฉาก &'Summer Davos&' ชู &'นวัตกรรม-AI&' ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การประชุมดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อน (Summer Davos) ประจำปี 2026 ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติต้าเหลียน เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมขนานใหญ่" (Innovating at Scale) ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน จากกว่า 90 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาแนวทางรับมือความท้าทายระดับโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
ในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันพุธ (24 มิ.ย.) นายหลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์โดยเน้นย้ำถึงทิศทางและเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีน รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยมีประเด็นหลักดังนี้:
นายหลี่เฉียง ระบุว่า เศรษฐกิจจีนในช่วงเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 (2026-2030) มีจุดเด่นสำคัญ 4 ด้าน คือ มีความเสถียรภาพ มีการสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา และมีการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยย้ำว่าการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคือบทบัญญัติสำคัญและเป็นกุญแจสู่ความแข็งแกร่งและการเติบโตในระยะยาว
นายกรัฐมนตรีจีนเปิดเผยว่า ภาคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีนกำลัง "เติบโตแบบก้าวกระโดด" โดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ของจีนประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพอย่างมาก สถิติล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปริมาณการใช้โทเคนรายวัน (Daily Token Usage) ของจีนพุ่งสูงเกิน 100 แสนล้านล้านโทเคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (Embodied AI) ก็เริ่มเข้าสู่ระยะการใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้างแล้ว ทั้งนี้ จีนพร้อมที่จะร่วมมือในการกำกับดูแลเทคโนโลยี AI ในระดับโลกอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์
นอกจากนี้ นายหลี่เฉียงยังได้นำเสนอแนวคิด "โอกาสจากจีน 2.0" (China Opportunity 2.0) ซึ่งจะเป็นการเสริมศักยภาพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างรอบด้าน และเปิดโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่บริษัทต่างชาติทั่วโลก พร้อมระบุว่า ความร่วมมือด้านนวัตกรรมเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยให้เศรษฐกิจโลกก้าวข้ามภาวะชะงักงันได้ โดยเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ที่มา/ ภาพ สำนักข่าวซินหัว