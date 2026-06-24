"ไมเคิล โอเวน" ตำนานแข้งอังกฤษเยือนศึกฟุตบอล ‘วิลเลจ ซูเปอร์ลีก’ ของจีน

ไมเคิล โอเวน (Michael Owen) ตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษ เดินทางเยือนการแข่งขันฟุตบอลระดับหมู่บ้าน “ชุนเชา” ในอำเภอหรงเจียง มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
การเดินทางครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของโอเวนในการลงพื้นที่สัมผัสปรากฏการณ์ฟุตบอลระดับหมู่บ้านด้วยตัวเองอย่างเป็นทางการ หลังจากเขาเคยส่งคลิปวิดีโอมาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีให้แก่ลีกชุนเชาเมื่อ 3 ปีก่อน
นอกจากนี้ โอเวนยังมีกำหนดการเดินทางไปเยือนโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอหรงเจียงเพื่อพบปะกับเหล่านักเตะเยาวชน และจะสวมเสื้อทีม “ชุนเชา” ลงสนามร่วมแข่งขันในแมตช์กระชับมิตรกับนักกีฬาท้องถิ่นในช่วงค่ำวันเดียวกัน
นักกีฬาท้องถิ่นจากทีมหมู่บ้านจงเฉิงรายหนึ่งระบุว่า เขาตั้งตารอที่จะได้ลงแข่งในแมตช์นี้อย่างมาก
โอเวนถือเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรายล่าสุดที่เดินทางมาเยือนลีกแห่งนี้ ตามตำนานนักเตะชั้นนำคนอื่นๆ ที่เคยมาเยือนก่อนหน้า เช่น กาก้า (Kaka) ฟาบิโอ คันนาวาโร (Fabio Cannavaro) โรแบร์โต บัจโจ (Roberto Baggio) และโรแบร์ตู การ์ลุส (Roberto Carlos)
การมาเยือนของเหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังให้แก่การแข่งขัน “ชุนเชา” ที่ได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอหรงเจียง
ข้อมูลสถิติชี้ว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ถึงพฤษภาคม 2026 ลีกฟุตบอลแห่งนี้ช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังตัวอำเภอมากกว่า 28.9 ล้านครั้ง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมราว 3.26 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.59 แสนล้านบาท)
ที่มา กลุ่มสื่อจีน