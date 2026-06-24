"อาลีบาบา" บริษัทจีนอีกราย ยื่นฟ้องเพนตากอนเพื่อขอให้ถอดชื่อออกจากบัญชีดำ

หลังจากเมื่อต้นเดือนกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯหรือเพนตากอนได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนหลายแห่งโดยกล่าวหาว่า ให้การสนับสนุนกองทัพปลดแอกประชาชนจีน กระทรวงก็ตกเป็นจำเลย ถูกบริษัทจีนฟ้องร้องอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวันอังคาร ( 23 มิ.ย. ) บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัดได้ยื่นฟ้องเพนตากอนต่อศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อขอให้ถอดชื่อบริษัทออกจากบัญชีดำ โดยอ้างเหตุผลในคำฟ้องว่าเพนตากอนเพิ่มชื่อบริษัทลงในบัญชีรายชื่อดังกล่าวโดยไม่มีหลักฐานหรือคำอธิบายที่ชัดเจน อาลีบาบาระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวละเมิดกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและสิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีของตน
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีการเผยแพร่บัญชีรายชื่อบริษัทที่ให้การสนับสนุนกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (1260H List) ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. โดยมีบริษัททั้งหมด 188 แห่งอยู่ในนั้น รวมถึงอาลีบาบา ไป่ตู้ เทนเซ็นต์ บีวายดี โรโบเซนส์ ซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และยูนิทรี ผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์และหุ่นยนต์สี่ขา ตลอดจนบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำคือ CXMT และ YMTC
นอกจากนั้น อาลีบาบาระบุในคำฟ้องอีกด้วยว่า บริษัทได้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มานานหลายเดือนแล้ว เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นบัญชีดำดังกล่าว รวมถึงการติดต่อประสานงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนเดียวกับที่เพนตากอนมีการเผยแพร่1260H List ฉบับหนึ่ง แต่ได้ถอนออกไปในอีกไม่กี่นาทีต่อมาโดยปราศจากคำอธิบายใดๆ
บริษัทกล่าวว่าได้นำเสนอหลักฐานโดยละเอียดว่าบริษัทไม่ได้สนับสนุนกองทัพปลดแอกประชาชนจีน มีการตอบคำถาม และส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม เพนตากอไม่เคยตอบกลับเอกสารที่บริษัทส่งไป
ทั้งนี้ ก่อนหน้าอาลีบาบา อู๋ซี แอปเทค ( WuXi AppTec) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลกของจีน ได้ยื่นฟ้องเพนตากอน ต่อศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. เพื่อให้ถอดชื่อบริษัทออกจากบัญชีดำนี้ โดยให้เหตุผลว่า เพนตากอนกระทำตามอำเภอใจ ขาดหลักฐานข้อเท็จจริงและเป็น "ผลจากแรงกดดันทางการเมือง"
ที่มา : Investing.com / โกลบอลไทมส์