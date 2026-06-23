นึกว่าละครสั้น! หนุ่มจีนรู้จักสาวผ่านวิดีโอคอล 5 นาที ตกลงแต่งงานทันที 9 วันต่อมาขอหย่าแทบไม่ทัน...

ไม่ตรงปกอย่างแรง! ชายแซ่กู้ วัย 32 ปี จากมณฑลเจ้อเจียง ตกลงแต่งงานกับสาว วัย 30 ปี จากมณฑลส่านซี หลังรู้จักกันผ่านแม่สื่อและได้วิดีโอคอลคุยกัน 5 นาที ก่อนที่ 9 วันต่อมาจะช้ำใจจนต้องขอหย่า เมื่อได้รู้ความจริง...
โดยนายกู้ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียว ถูกพ่อแม่กดดันให้แต่งงาน เลยจ่ายเงิน 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) เพื่อสมัครใช้บริการศูนย์จัดหาคู่ในท้องถิ่น
ทีแรกเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวในพื้นที่ 3 คน ก่อนที่จะถูกปฏิเสธ ต่อมาแม่สื่อได้แนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงที่อยู่ต่างมณฑล
ตามประวัติที่ระบุไว้ หญิงคนนี้ไม่มีหนี้สิน ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคทางพันธุกรรม และพร้อมที่จะแต่งงานกับคนต่างถิ่น ซึ่งหลังจากพูดคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลประมาณ 5 นาที นายกู้ก็ตกลงแต่งงานกับเธอ แม้จะยังไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆ และคำถามส่วนใหญ่ก็เป็นแม่สื่อที่เป็นฝ่ายตอบก็ตาม
ครอบครัวของนายกู้หมดเงินไปทั้งสิ้น 265,000 หยวน (ประมาณ 1,325,000 บาท) แบ่งเป็นค่าสินสอด 100,000 หยวน และค่าจัดหาคู่อีก 160,000 หยวน จากนั้น 3 วันต่อมา ทั้งสองก็จดทะเบียนสมรสกัน โดยไร้สมาชิกของครอบครัวฝ่ายหญิง
ภายหลังนายกู้พบว่า ทางศูนย์จัดหาคู่ไม่ได้ส่งประวัติการตรวจสุขภาพและประวัติทางด้านการเงินมาให้ตามที่ตกลงกันไว้ เขาจึงพาภรรยาไปธนาคาร และพบว่าเธอมีหนี้อยู่ 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท) โดยเธออ้างว่า หนี้สินเหล่านี้เป็นของอดีตแฟนหนุ่ม อย่างไรก็ตาม เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้น เมื่อชื่อที่ระบุในแอปพลิเคชันทางการเงิน ซึ่งต้องใช้ชื่อจริงกลับไม่ตรงกัน หนำซ้ำเธอยังสารภาพว่ามีปัญหาสุขภาพ และจำเป็นต้องลดน้ำหนักอีกด้วย
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับรู้ ทำให้นายกู้รู้สึกเสียใจและรับไม่ได้จนขอหย่าหลังแต่งงานได้เพียง 9 วัน ทว่าฝ่ายหญิงซึ่งยอมหย่าในทีแรกกลับเปลี่ยนใจ และเลือกที่จะเป็นฝ่ายฟ้องหย่าแทน พร้อมเรียกร้องค่าชดเชยจำนวน 50,000 หยวน (ประมาณ 350,000 บาท)
เธอให้เหตุผลว่า การที่นายกู้ขอหย่าส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้เธอเป็นโรคซึมเศร้า ไม่เพียงเท่านั้น นายกู้ยังชอบบังคับเธอต่างๆ นานา ทั้งให้ทำงานบ้าน แต่งหน้า และสั่งให้ไปหางานทำ
ขณะเดียวกัน ด้านนายกู้ก็ยื่นฟ้องศูนย์จัดหาคู่ให้คืนเงินจำนวน 160,000 หยวน (ประมาณ 800,000 บาท) โดยทางศูนย์ฯ ปฏิเสธ และกล่าวหาว่าทั้งสองร่วมมือกันจัดฉากหย่าปลอมๆ เพื่อขอเงินคืน
ทั้งนี้ หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันของชาวเน็ต พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ถ้าคุณคิดว่าการแต่งงานเป็นเหมือนเกม มันย่อมมอบบทเรียนให้กับคุณอย่างแน่นอน” “การแต่งงานควรเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต ทว่าบางคนกลับกล้าตัดสินใจที่จะแต่งงานหลังจากเจอกันแค่ไม่กี่วัน” และ "ไร้สาระยิ่งกว่าบทละครสั้นอีก"
ที่มา : Chinese man marries woman 3 days after blind date video call, regrets 9 days later (SCMP)