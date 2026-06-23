"จดหมายรักถึงอาม่า" หนังที่คนเชื้อสายแต้จิ๋วทั่วโลกรอคอย

MGR Online / CMG : ภาพยนตร์จีนเรื่อง "จดหมายรักถึงอาม่า" 给阿嬷的情书 กำลังสร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลก เป็นไวรัลถล่มทลาย ทำรายได้ทะลุ 1,858 ล้านหยวน (9 พันล้านบาท) ในบ็อกซ์ออฟฟิศจีนแผ่นดินใหญ่! และเป็นที่พูดถึงอย่างมาก
"จดหมายรักถึงอาม่า" นำเสนอเรื่องราวการอพยพครั้งใหญ่ของชาวแต้จิ๋วไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่าเรื่องผสมผสานประวัติศาสตร์และความสามัคคีของผู้หญิงได้อย่างงดงามและน่าติดตาม โดยมี "อาม่าแต๋ว-อุษา เสมคำ" นักแสดงอาวุโสชาวไทย จากเรื่อง "หลานม่า" ร่วมแสดงด้วย
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ใช้งบประมาณเพียง 14 ล้านหยวน ไม่มีดาราระดับเอลิสต์ร่วมแสดง และใช้ภาษาแต้จิ๋วถึง 95% ถ่ายทอดความทรงจำร่วมกันของชุมชนชาวจีนที่อพยพมาทั่วเอเชียแปซิฟิก ผ่านจดหมายเก่าแก่กว่าศตวรรษที่ชาวจีนในไทยส่งกลับไปถามสุขทุกข์ของญาติพี่น้องในบ้านเกิดที่ประเทศจีน
"จดหมายรักถึงอาม่า" เริ่มฉายนอกจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนในฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และไทย (รอกำหนดการฉาย) และมีแผนจะขยายไปยังทวีปอื่นๆในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในเมืองเฉาซาน (ซัวเถา) ภูมิภาคทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญทางตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ถ่ายทอดภาพ อารมณ์ และวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลและผู้คนที่มีความซื่อสัตย์ โดยใช้จดหมายของครอบครัวที่เขียนข้ามช่วงเวลาครึ่งศตวรรษ บอกเล่าเรื่องราวที่ซาบซึ้งใจเกี่ยวกับความห่วงใยและรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวของญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันในสองแผ่นดิน.