เศรษฐีจีนสู้ไม่ถอย! ยังคงทำงานหนัก หาทางทางรักษา &'โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง&' แม้ป่วยหนักระยะสุดท้าย ลั่นมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะหยุดยั้งผมได้

"ไช่เหลย" อดีตรองประธานของบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน อย่าง JD.com ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ภัยเงียบที่ยังไร้ทางรักษา ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาท ทว่าถึงแม้จะป่วยหนักระยะสุดท้าย เขาก็ไม่คิดยอมแพ้ ทำงานวันละ 12 ชม. อุทิศเวลาที่เหลืออยู่ เร่งค้นหาวิธีรักษาโรค
ไช่ต่อสู้กับโรคนี้มากว่า 6 ปีแล้ว อาการของเขาทรุดลงอย่างหนักในระยะหลัง เขาไม่สามารถพูดคุย ขยับตัว หรือช่วยเหลือตัวเองได้ เวลาจะไปไหนมาไหนต้องมีผู้ช่วยถึง 4 คน ทั้งยังเจอวิกฤตที่เกือบพรากลมหายใจของเขาไปอยู่หลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม แม้ร่างกายจะไม่อำนวย แต่จิตใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เขานำเทคโนโลยี Eye-Tracking (การติดตามดวงตาว่ากำลังมองไปจุดไหน) มาใช้ ทำให้สามารถทำงานและสื่อสารกับคนอื่นๆ ผ่านข้อความที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์
ไช่ทุ่มเทเวลาให้กับการคิดค้นและพัฒนายารักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างไม่หยุดยั้ง เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่า "มีเพียงความตายเท่านั้นที่จะหยุดยั้งผมได้"
ปัจจุบัน ไช่ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Beijing Aisikang Medical Technology มีรายงานว่าเขาบริจาคเงินมากกว่า 100 ล้านหยวน (ประมาณ 500 ล้านบาท) ตั้งกองทุนการกุศลหลายกองทุน ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและบรรดาแพทย์ชั้นนำ เพื่อหาทางรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ตามรายงาน ทีมของไช่ได้สร้างคลังข้อมูลสำหรับการวิจัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายา ทำให้พัฒนายาได้เร็วขึ้นหลายสิบเท่า ที่ผ่านมา ทีมของไช่ดำเนินการพัฒนายาไปมากกว่า 300 โครงการ แม้จะไม่สามารถช่วยให้อาการของไช่ดีขึ้นได้ แต่ตัวยาเหล่านี้ สามารถต่อลมหายใจ ช่วยชีวิตผู้ป่วยรายอื่นๆ ไปแล้วหลายราย
“ในคืนที่มืดมิดที่สุด ความศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไม่สั่นคลอน” ไช่กล่าว
ทั้งนี้ ต้นปีที่ผ่านมา ยาที่ทางทีมของเขาพัฒนาขึ้น ได้ประสบความสำเร็จในการทดลองทางคลินิก โดยผู้ทดลองหลายรายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ภายหลังเรื่องราวของไช่สร้างความประทับใจให้ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก หลายคนส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจให้เขา
"ความเมตตาของทุกคนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ผมจะตั้งใจทำงานหนักต่อไปและไม่ยอมแพ้ หวังว่าผู้ประกอบการผู้สู้ชีวิตและแปลกไม่เหมือนใครคนนี้จะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้น" ไช่กล่าว
อนึ่ง ประเทศจีนมีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ประมาณ 200,000 คน
ที่มา :‘Only death can stop me’: terminally ill Chinese tycoon works 12 hours daily to cure ALS (SCMP)