จีนตอบโต้บัญชีดำเพนตากอน คว่ำบาตรการส่งออกบริษัทอเมริกัน ตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จีนเพิ่มบริษัทอเมริกันอีก 10 แห่งในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ถูกรัฐบาลจีนควบคุมการส่งออก ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันจันทร์ ( 22 มิ.ย. )
ภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้ ห้ามผู้ส่งออกภายในประเทศทั้งหมดจัดหาสินค้าสองวัตถุประสงค์ ( dual-use item ) ให้กับบริษัทอเมริกันที่ถูกขึ้นบัญชี ห้ามองค์กรหรือบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ทั่วโลกโอนหรือจัดหาสินค้าสองวัตถุประสงค์ ซึ่งผลิตในจีนให้กับบริษัทอเมริกันเหล่านี้ นอกจากนั้น ธุรกรรมการส่งออกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งกำลังดำเนินการอยู่จะต้องถูกระงับในทันที
สำหรับคำร้องขอส่งออกในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที หลังจากเผยแพร่
โฆษกของกระทรวงระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาหรือเพนตากอน ได้เพิ่มบริษัทจีนอีกหลายแห่งเข้าไว้ในรายชื่อบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของจีน (1260H list)
การตอบโต้ของจีนเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการส่งออกและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าสองวัตถุประสงค์ จุดประสงค์ก็เพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์อันชอบธรรมของจีน ตลอดจนเพื่อรักษาพันธกรณีระหว่างประเทศในการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
บริษัทอเมริกันทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตแร่หายากคือบริษัท เอ็มพี แมตทีเรียลส์ คอร์ป (MP Materials Corp) และ ยูเอสเอ แรร์ เอิร์ท (USA Rare Earth) บริษัทผู้ผลิตโดรนคือ ทีล โดรนส์ ( Teal Drones ) และไจอา โรโบติกส์ ( Jaia Robotics ) อาวีอ็อกซ์ อิงก์ (Aveox Inc ) ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือครองสัญญาด้านการบินและอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศกับกองทัพสหรัฐฯ บริษัท บอลล์ แอโรสเปซ แอนด์ เทคโนโลยีส์ คอร์ป(Ball Aerospace & Technologies Corp) และบริษัท โอชโคช ดีเฟนส์ (Oshkosh Defense) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหาร รวมถึงบริษัท เรดแคตโฮลดิ้งส์ (Red Cat Holdings) , อิมซาร์ ( IMSAR ) และแอล 3 แฮร์ริส มารีไทม์ เซอร์วิสเซส( L3Harris Maritime Services)
ในวันเดียวกัน ยังมีประกาศของกระทรวงการคลังจีน ตัดสิทธิ์บริษัทสหรัฐฯ 46 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาด้านกลาโหม ออกจากการเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล รวมถึง
บริษัทล็อกฮีดมาร์ติน เรย์ธีออน และแผนกป้องกันประเทศของโบอิ้ง อย่างไรก็ตาม นิติบุคคลที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศและจดทะเบียนในประเทศจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกตัดสิทธิ์นั้น จะได้รับการยกเว้น
ทั้งนิ้ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนเพนตากอนได้ประกาศบัญชีรายชื่อ 1260H ฉบับปรับปรุง โดยเพิ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีนหลายแห่งเข้าไป ซึ่งรวมถึงอาลีบาบากรุ๊ป ไป่ตู้ และบีวายดี
การขึ้นบัญชีดำนี้มีผลให้เพนตากอน ไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนเป็นต้นไป และห้ามการจัดซื้อจัดจ้างทางอ้อมตั้งแต่ปี 2570 การกำหนดสถานะนี้มีแนวโน้มที่จะยับยั้งหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่นๆ และพันธมิตรทางการค้าจากการทำธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวอีกด้วย
มาตรการตอบโต้ล่าสุดระหว่างชาติเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองมีขึ้น หลังจากซัมมิตที่กรุงปักกิ่งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิงผ่านมาได้เพียงหนึ่งเดือน โดยผู้นำสหรัฐฯและจีนตกลงขยายเวลาการพักรบภาษีศุลการระหว่างกัน
อย่างไรก็ตาม หาน เซิน หลิน ผู้อำนวยการประจำประเทศจีนของบริษัทที่ปรึกษา The Asia Group มองว่า มาตรการตอบโต้ของจีนนี้น่าจะเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์มากกว่าต้องการยกระดับความตึงเครียดกับสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทเป้าหมายส่วนใหญ่ "มีธุรกิจในจีนน้อยมากหรือไม่มีเลย"
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / CNBC/ CNA