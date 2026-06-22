ชาวจีนเดือด! "ลูลูเลมอน" จัดอีเวนต์ตีกลองญี่ปุ่นบนกำแพงเมืองจีน แบรนด์ดังขอโทษวุ่น

ลูลูเลมอน (Lululemon) แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชื่อดังระดับโลก ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการและสั่งถอนวิดีโอประชาสัมพันธ์การตลาดล่าสุดในประเทศจีนทันที หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ กรณีการนำกลองที่มีลักษณะคล้ายกลองโบราณของญี่ปุ่นมาใช้ในงานกิจกรรมที่จัดขึ้นบนกำแพงเมืองจีน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ณ กำแพงเมืองจีน บริเวณชานเมืองปักกิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมวัฒนธรรมจีน ภายในงานมีการดึงตัว จู อี้หลง (Zhu Yilong) นักแสดงชายแถวหน้าของจีน วัย 38 ปี มาร่วมแสดงตีกลองร่วมกับคณะกลองฟ่านเซียง (Fanxiang Drum Corp) คณะกลองชื่อดังของประเทศ
อย่างไรก็ตาม หลังจากวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดนตรีหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า กลองสองหน้าขนาดใหญ่ที่ จู อี้หลง ใช้ตีในคลิปนั้น แท้จริงแล้วคือ "กลองวาดาโกะ" (Wadaiko) ของประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่กลองตามขนบประเพณีของจีนโบราณแต่อย่างใด
สวี่ หยาง (Xu Yang) นักตีกลองชื่อดังในปักกิ่งระบุว่า การนำกลองญี่ปุ่นมานำเสนอว่าเป็นกลองดั้งเดิมของจีนบนสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมระดับสูงอย่างกำแพงเมืองจีน ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจผิดให้กับสาธารณชนและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังกระทบกระเทือนต่อบาดแผลในอดีตและความรู้สึกของประชาชนชาวจีนอีกด้วย โดยบาดแผลดังกล่าวหมายถึงเหตุการณ์ที่กองทัพญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ทางด้านคณะกลองฟ่านเซียงได้ออกมาโต้แย้งว่า เครื่องดนตรีดังกล่าวเป็นแบบจำลองของ "กลองเจี๋ย" (Jie drum) จากราชวงศ์ถัง (ปี 1161–1450) ซึ่งคิดค้นโดยชาวเจี๋ย กลุ่มชาติพันธุ์โบราณที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และเคยได้รับคำชื่นชมจากจักรพรรดิถังเสวียนจง ขณะที่บางส่วนมองว่ากลองทั้งสองชนิดมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมไปจากจีนเป็นจำนวนมากในช่วงราชวงศ์ถัง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ลูลูเลมอน ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณชนชาวจีนและ จู อี้หลง โดยระบุว่า เนื่องจากความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำกัดของทางแบรนด์ ทำให้ไม่ได้ตระหนักถึงประเด็นความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมงาน และยอมรับว่าทางแบรนด์ควรมีความรอบคอบและพิจารณาให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ในกระบวนการจัดงานและตรวจสอบข้อมูล
ด้าน จู อี้หลง ได้ออกแถลงการณ์เช่นกัน โดยชี้แจงว่าเขาได้กระตุ้นให้ทางแบรนด์ตรวจสอบความถูกต้องของงานนี้อย่างเร่งด่วน พร้อมเน้นย้ำว่าตัวเขาและทีมงานมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนมาโดยตลอด และจะยึดมั่นในการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เข้มงวดและถูกต้องแม่นยำในทุกช่วงเวลา ทุกสถานที่ และทุกสถานการณ์
ที่มา: South China Morning Post