จีนส่งสัญญาณอะไร? หลังเผยคลิปยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก DF-17 เป็นครั้งแรก

สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CCTV) ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสง (ไฮเปอร์โซนิก) รุ่น ตงเฟิง-17 (DF-17) ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าความเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามตลอดแนวโซ่โดนแปซิฟิกชั้นแรก (First Island Chain) โดยรายการข่าวทหารได้เผยแพร่ภาพการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงสองครั้ง ครั้งหนึ่งเผยให้เห็นแท่นยิงขีปนาวุธตงเฟิง-17 บริเวณริมถนน ก่อนจะทำการยิงในแนวตั้ง ส่วนอีกช่วงหนึ่งเป็นการฝึกซ้อมร่วมของหลายเหล่าทัพในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ณ พื้นที่ฝึกซ้อมของกองกำลังจรวดในทะเลทรายโกบี
อาวุธไฮเปอร์โซนิกถูกนิยามว่าเป็นอาวุธที่สามารถทำความเร็วได้อย่างน้อย 5 แมค หรือเร็วกว่าเสียง 5 เท่า ทำให้ยากต่อการสกัดกั้นอย่างยิ่ง แม้ว่าตงเฟิง-17 จะปรากฏสู่สายตาสาธารณชนครั้งแรกในพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ ณ กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนตุลาคม 2562 แต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยภาพการปล่อยขีปนาวุธดังกล่าวต่อสาธารณะ
วิดีโอนี้ถูกนำมาออกอากาศก่อนหน้าวันครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งกองพลปืนใหญ่ที่สอง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกองกำลังจรวด PLA ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยทำการ 1,800 ถึง 2,500 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมการโจมตีตลอดแนวโซ่โดนแปซิฟิกชั้นแรกและบางส่วนของชั้นที่สอง ซึ่งแนวเกาะเหล่านี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่กั้นระหว่างกองทัพเรือจีนกับมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นหัวใจหลักในกลยุทธ์ปิดล้อมจีนของสหรัฐฯ
CCTV ระบุว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบการยิงขีปนาวุธต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤต เช่น การรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างรวนแรงและการโจมตีสวนกลับที่แม่นยำ พร้อมเสริมว่าการฝึกซ้อมที่มีความเข้มข้นสูงและบูรณาการหลายเหล่าทัพได้กลายเป็น "เรื่องปกติ" ของกองกำลังจรวด PLA ไปแล้ว
ทางด้าน ตู้ เหวินหลง อดีตพันเอกพิเศษและนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การทหาร PLA กล่าวว่า คลิปนี้แสดงให้เห็นว่ากองกำลังจรวดมีความพร้อมรบในระดับสูง และยานยนต์ฐานยิงของตงเฟิง-17 สามารถปฏิบัติการในภูมิประเทศที่ท้าทายและพร้อมเผชิญหน้ากับการรบกวนรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ วิดีโอยังเผยให้เห็นขีปนาวุธรุ่นใหม่อีกหลายรุ่น รวมถึงขีปนาวุธพิสัยกลาง ตงเฟิง-26 (DF-26) ซึ่งมีพิสัยทำการไกลถึง 5,740 กิโลเมตร และได้รับฉายาว่า "เพชฌฆาตเกาะกวม" เนื่องจากสามารถยิงไปถึงดินแดนของสหรัฐฯ ได้
ซ่ง จงผิง อดีตครูฝึกของ PLA ให้ความเห็นว่า ภาพที่ปรากฏสะท้อนว่าขีปนาวุธตงเฟิง-17 และตงเฟิง-26 ได้เข้าประจำการและพร้อมปฏิบัติการมาระยะหนึ่งแล้ว และการซ้อมรบครั้งนี้เป็นการรับประกันสมรรถนะและความน่าเชื่อถือของอาวุธ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เหนือกว่าในการยิงขีปนาวุธจากที่ใดและเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาฐานยิงที่อยู่กับที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการป้องปรามทางทหาร
ที่มา: South China Morning Post