ไวรัล! สวนสัตว์จีนรับสมัคร "คนแต่งเป็นหมีดำ" รายได้ปีละครึ่งล้าน สวัสดิการแจ่ม มีข้อแม้ "ห้ามพูดภาษามนุษย์" (มีคลิป)

สนไหม? เมื่อไม่นานมานี้ สวนสัตว์แห่งหนึ่งในลั่วเหอ มณฑลเหอหนาน กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ หลังทางสวนสัตว์ได้เปิดรับสมัครคนมาแสดงเป็นหมีดำ หรือหมีควาย พร้อมรายได้ปีละ 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท)
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสวมชุดมาสคอตหมีดำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังต้องรับบทหมีดำยอดนักเอนเตอร์เทน ที่จะคอยสร้างสีสันและมีปฏิสัมพันธ์กับบรรดานักท่องเที่ยว เรียกว่า ยิ่งมีคาแรกเตอร์แปลกๆ หลุดโลกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี
สำหรับผู้ที่สนใจ เพียงแค่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพดีก็สามารถสมัครได้แล้ว ไม่มีการจำกัดเพศ ระดับวุฒิการศึกษา หรือประสบการณ์ แต่ผู้ที่กล้าแสดงออก คิดทำอะไรนอกกรอบ ตลกๆ แหวกแนว ไม่กลัวการเข้าสังคม ไม่เลือกกิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำงาน 6 ชม.ต่อวัน และจะได้หยุด 4 วันต่อเดือน ซึ่งทางสวนสัตว์จะมีที่พักและอาหารจัดเตรียมไว้ให้
อย่างไรก็ดี งานตำแหน่งนี้มีกฎข้อหนึ่งที่ระบุไว้ชัดเจนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ การห้ามพูดภาษามนุษย์ระหว่างทำงานโดยเด็ดขาด ยกเว้นแต่จะมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ส่วนเวลาพูดคุยกับนักท่องเที่ยวก็ให้ใช้วิธีคำราม หรือเลียนเสียงหมีแทน
หลังประกาศรับสมัครงานดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่เป็น "งานในฝัน" ทว่าบางส่วนก็แสดงความกังวล เนื่องจากการใส่ชุดมาสคอตที่ทั้งร้อนและหนักท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
ทั้งนี้ ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าวเกือบ 100 คนแล้ว
ที่มา : 只需“嗷嗷叫”就能上班！ 河南动物园年薪6万聘人扮黑熊