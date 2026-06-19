“แก๊งซีอิ๊วดำ” อาละวาดกรุงปักกิ่ง ! หลอกล้างพิษผู้สูงอายุเพลิน สุดท้ายถูกตำรวจล้างบาง

แก๊งมิจฉาชีพในคราบศูนย์สุขภาพ ฟันเงินรวมแล้วกว่า 10 ล้านหยวน ( ราว 48 ล้าน 6 แสนบาท ) จากการหลอกลวงเหยื่อกว่า 100 คน ซึ่งล้วนแล้วเป็นผู้สูงอายุ ฐานะดี ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง หรือแวดล้อมด้วยลูกหลานก็จริง แต่ตัวเองรู้สึกเหงา ว้าเหว่
ตำรวจในกรุงปักกิ่งเปิดเผยวิธีการต้มตุ๋นของศูนย์สุขภาพสิบแปดมงกุฎว่า แอบผสมซีอิ๊วดำในน้ำยาล้างลำไส้ เพื่อหลอกให้เหยื่อเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายมีสารพิษ ทำให้หลงกลเข้าคอร์สดีท็อกซ์ลำไส้ราคาแพง
งานนี้ทำกันเป็นขบวนการใหญ่ มีร้านค้ากว่า 20 แห่งแอบอ้างเป็นศูนย์สุขภาพในหลายเขตของเมืองหลวงประเทศจีน โดยทำทีเป็นผู้เชี่ยวชาญ ไปป้วนเปี้ยนที่ศูนย์ผู้สูงอายุ หรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุรวมตัวกัน แล้วเสนอบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์จาก “ผู้เชี่ยวชาญ” ฟรี หลังจากนั้นก็จะบอกผู้สูงอายุว่า คุณลุงคุณป้ากำลังป่วยและต้องทำทรีตเม้นต์เป็นพิเศษในระยะยาว
เหยื่อปักใจเชื่อทันที เมื่อผู้เชี่ยวชาญเก๊ทดลองล้างลำไส้ให้และเห็นว่า มีน้ำดำๆ ออกมา
แต่ในที่สุด “แก๊งซีอิ๊วดำ” ก็ถูกตำรวจทลายจนได้ รวบตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วกว่า 30 คน โดยตำรวจคลี่คลายคดี หลังจากครอบครัวของหญิงแซ่หลี่ในวัย 60 กว่าปี พบว่าเธอใช้เงินปาเข้าไป 7 แสนหยวน ( ราว 3 ล้าน4 แสน 2 พันบาท ) กับศูนย์สุขภาพ โดยซื้อการทำทรีตเม้นต์แต่ละครั้งมีราคาสูงหลายหมื่นหยวน
พอหญิงแซ่หลี่เงินหมด ตัดสินใจเลิก เจ้าหน้าที่ในศูนย์ก็ขอให้เธอเอาสร้อยข้อมือทองคำไปจำนำ โดยบอกว่า“ ถ้ารักษาโรคไม่ได้ คุณยังจะเอาเงินไปทำอะไรได้อีก ”
จุดเริ่มต้นของการตกเป็นเหยื่ออันโอชะมาจากหลี่ไปซื้อคูปองนวดเท้ามูลค่า 38 หยวน (ราว 184 บาท) ที่ศูนย์สุขภาพแห่งนี้ พนักงานที่นั่นกุลีกุจอต้อนรับ ดูแลเอาใจใส่ และจดจำวันเกิดของหลี่ สร้างภาพลวงตาว่า ดูแลเอาใจใส่ดีกว่าลูกหลานของเธอเสียอีก
เหยื่อคนหนึ่งหมดเงินไปกับศูนย์สุขภาพแห่งนี้มากกว่า 2 ล้านหยวน ( ราว 9 ล้าน 7 แสน 2 หมื่นบาท )
เมื่อสิ้นปี 2568 จีนมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 323 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรทั้งประเทศ โดยร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีบุตร หรือมีบุตร แต่เติบโตแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่น
ผู้สังเกตการณ์ในโลกโซเชียลคนหนึ่งระบุว่า มีศูนย์สุขภาพหลายแห่งหลอกล่อผู้สูงอายุด้วยการแจกของแถมฟรี ทางการต้องมากำกับดูแลโดยด่วน
ที่มา : SCMP