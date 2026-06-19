สาวจีนวัย 28 หวิดสิ้นชื่อ! เล่น &'ฮูลาฮูป&' หลังมื้ออาหาร ทำม้ามแตก

กินอิ่มแล้วห้ามทำเด็ดขาด! เรียกว่าเป็นเคสอุทาหรณ์ หลังหญิงสาววัย 28 ปี จากมณฑลเจ้อเจียง เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงกะทันหัน แพทย์พบม้ามแตก คาดเกิดจากเล่นฮูลาฮูปหลังมื้ออาหาร
ตามรายงาน เธอถูกส่งตัวมายังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลช่วงตี 1 ในสภาพใบหน้าซีดเผือด ริมฝีปากสีม่วง หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ อยู่ที่ 80/50 มิลลิเมตรปรอท
ด้านครอบครัวของเธอแจ้งให้แพทย์ทราบ ว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือประสบอุบัติเหตุอะไร เพียงแต่เล่นฮูลาฮูปหลังกินข้าวเย็นเสร็จเท่านั้น ซึ่งหลังจากเล่นเสร็จสักพัก เธอก็มีอาการปวดท้องด้านซ้ายบน แต่ก็คิดว่าอาจจะเกิดจากอาหารไม่ย่อย หรือปวดเมื่อย กระทั่งทนปวดไม่ไหวเลยมาโรงพยาบาล
ภายหลังแพทย์ได้ทำการอัลตราซาวด์ช่องท้อง และพบว่ามีเลือดออกภายในช่องท้องจำนวนมาก จึงทำการผ่าตัดโดยเร่งด่วน
ขณะทำการผ่าตัด ทีมแพทย์พบว่า ม้ามของหญิงคนนี้แตก คล้ายกับเต้าหู้ที่แตกเป็นชิ้นๆ สุดท้ายเลยต้องทำการตัดม้ามออก โชคดีที่การรักษาเป็นไปด้วยดี และหญิงคนนี้ก็มีอาการดีขึ้น ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบผู้ป่วยอวัยวะภายในเสียหายจากการเล่นฮูลาฮูป โดยแพทย์เตือนว่าไม่ควรออกกำลังกายหนักๆ หลังมื้ออาหาร ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สำหรับการเล่นฮูลาฮูป ไม่ควรเลือกใช้ฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักมากเกินไป เพื่อลดแรงกระแทกซ้ำๆ ที่จะเกิดขึ้นบริเวณท้องส่วนบน ซี่โครง และม้าม อีกทั้งไม่ควรเล่นติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรมีเวลาพักระหว่างเล่นด้วย และหากมีอาการผิดปกติก็ควรรีบมาพบแพทย์ทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
ที่มา : 28岁女腹痛送医“脾脏碎成豆腐渣” 疑饭后摇呼拉圈受伤