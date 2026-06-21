นักวิเคราะห์ชี้ จีนต้องเพิ่มศักยภาพการคุ้มกันทางเรือและขยายเส้นทางขนส่งพลังงาน

บรรดานักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมพลังงานเปิดเผยว่า ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลก ซึ่งทำให้รัฐบาลปักกิ่งจำเป็นต้องยกระดับมาตรการปกป้องเส้นทางขนส่งสินค้าให้มากขึ้น โดยการจัดหาเส้นทางเดินเรือทางเลือกและการเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มกันทางทะเล
หลู่ หรูเฉวียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน ได้เขียนบทความลงในวารสารเศรษฐกิจปิโตรเลียมระหว่างประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การปิดช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลทั่วโลก การหยุดชะงักของช่องแคบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าสำคัญ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปุ๋ย ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมพุ่งสูงถึงร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปี
เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่มีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง และสหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน โดยรายละเอียดของข้อตกลงระบุว่า อิหร่านจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยและเปิดให้เรือพาณิชย์ผ่านเข้าออกระหว่างอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 60 วัน รวมถึงจะร่วมหารือกับโอมานและประเทศกลุ่มอ่าวเปอร์เซียอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการและบริการทางทะเลในอนาคต
หลู่ฯ เน้นย้ำว่า เส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญได้กลายเป็นศูนย์กลางของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้ง ความมั่นคงของเส้นทางเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพในการจัดหาพลังงานของประเทศและการค้า พร้อมทั้งเรียกร้องให้จีนเฝ้าระวังและประเมินระบบเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบมะละกา และช่องแคบบับเอลมันเดบ รวมถึงกระจายการนำเข้าพลังงานและประสานงานเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากจีนนำเข้าน้ำมันทางทะเลสูงถึงประมาณร้อยละ 70 จึงมีความเสี่ยงหากช่องแคบเหล่านี้ถูกปิด
ด้าน หม่า ปั๋ว รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อการศึกษาทะเลจีนใต้แห่งมหาวิทยาลัยหนานจิง กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับภารกิจคุ้มกันไม่ใช่การมีกองเรือที่ใหญ่ขึ้น แต่คือการยกระดับการรับรู้สถานการณ์ การมีจุดส่งกำลังบำรุงในต่างประเทศ และระบบประสานงานอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งเสนอแนะว่าควรใช้เส้นทางแถบอาร์กติกและแหลมกู๊ดโฮปเป็นเส้นทางสำรอง แต่สิ่งที่จะสร้างความมั่นคงได้อย่างแท้จริงคือระเบียงขนส่งทางบก เช่น ท่อส่งน้ำมันจีน-เมียนมา ระเบียงเศรษฐกิจกวาดาร์ในปากีสถาน รวมถึงท่อส่งพลังงานผ่านเอเชียกลางและรัสเซีย
ที่มา: South China Morning Post/ แฟ้มภาพเอเอฟพี