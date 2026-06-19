จีนคลอดแผน "ให้ความสำคัญกับการจ้างงานเป็นอันดับแรก" มุ่งสร้างงานใหม่ด้าน AI พยุงเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีจีนประกาศยุทธศาสตร์ "ให้ความสำคัญกับการจ้างงานเป็นอันดับแรก" สำหรับปี 2569-2573 โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ขับเคลื่อนการสร้างงานและการประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น ภาคเศรษฐกิจทางทะเล เพื่อเป็นแหล่งรองรับแรงงานแห่งใหม่
มาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากตลาดแรงงานของจีน โดยเฉพาะกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และแรงงานอพยพ กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากตัวเลขการลงทุนและยอดค้าปลีกที่ลดลงเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ แผนการล่าสุดได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายหลัก 9 ด้าน รวมถึงการปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจ้างงาน การรักษาเสถียรภาพการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และการขยายขีดความสามารถของภาคบริการในการรองรับแรงงาน
เนี่ย รื่อหมิง รองผู้อำนวยการสถาบันการเงินและกฎหมายแห่งเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Institute of Finance and Law) ให้ความเห็นว่า มาตรการเหล่านี้มีความครอบคลุม ทว่าปัญหาการจ้างงานผูกติดอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของเยาวชนที่ว่างงาน และกลุ่มแรงงานวัยกลางคนที่มีการศึกษาน้อย โดยกุญแจสำคัญคือการฟื้นฟูการลงทุนในภาคเอกชนและลดข้อจำกัดในธุรกิจบริการ เช่น การศึกษาเอกชนและธุรกิจบันเทิง
แม้รัฐบาลจีนจะมองว่า AI เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการ "AI Plus" ที่ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการใช้ AI ในภาคส่วนสำคัญให้ถึงร้อยละ 70 ภายในปี 2570 และร้อยละ 90 ภายในปี 2573 แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวล โดย ไช่ ฟาง นักวิชาการจากสถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Sciences) เตือนว่า AI อาจลดคุณค่าทักษะระดับเริ่มต้นของแรงงานรุ่นใหม่ และขยายช่องว่างทางดิจิทัลในกลุ่มแรงงานสูงอายุ ซึ่งจะซ้ำเติมปัญหาว่างงานให้รุนแรงขึ้น
นอกจากนี้ แผนการดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการผลักดันอุตสาหกรรมเกิดใหม่อื่น ๆ เช่น พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ และเศรษฐกิจสีเขียว โดยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ 4 กระทรวงหลักของจีนเพิ่งออกประกาศร่วมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล ซึ่งรวมถึงโครงการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะจากอุตสาหกรรมบนบก เช่น AI และการผลิตขั้นสูง ให้เข้าสู่ภาคการเดินเรือและทะเลอีกด้วย
ที่มา: South China Morning Post/ แฟ้มภาพเอเอฟพี