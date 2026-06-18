ผวาทั้งหมู่บ้าน! หลังเจ้าของวันเกิดเลือกฉลองวันเกิดด้วยการปล่อยงูกว่า 14 ถุง

ทำบุญไม่ว่า แต่อย่าทำคนอื่นเดือดร้อน! เรียกว่าสร้างความปั่นป่วนและหวาดผวาไปทั่วทั้งหมู่บ้าน หลังมีรายงานว่ามีคนนำงูหลายสิบตัวมาปล่อยบนเขา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
โดยชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนโซเชียล เผยให้เห็นภาพถุงกว่า 14 ใบ ซึ่งในแต่ละใบมีงูบรรจุอยู่ในนั้น ถูกวางอยู่ที่พื้น พร้อมแคปชัน "ปีนี้ฉลองวันเกิดไม่เหมือนเดิม"
ตามรายงาน คาดว่าชาวเน็ตรายนี้จะแอบนำงูมาปล่อยบริเวณภูเขาของหมู่บ้านในเมืองอี๋ปิน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ซึ่งคาดว่าจะไม่ใช่ครั้งแรก เพราะระยะหลังมานี้ มีงูปรากฏตัวในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะได้พบเจอสักเท่าไหร่
แม้จะเป็นงูไม่มีพิษ แต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว โดยนายเฉิน วัย 56 ปี เผยว่า เขาพบงูยาวขนาด 3 เมตร แถวบริเวณบ้านของเขา ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่คาดว่ามีการนำงูมาปล่อย
นอกจากนี้ เขายังพบงูตัวใหญ่ๆ อีกหลายครั้งที่ไร่นา ป่าไผ่ และเล้าไก่ ทำให้ตัวเขาและสมาชิกในครอบครัวต่างรู้สึกวิตกกังวลและหวาดกลัว จนไม่กล้าไปเก็บหน่อไม้ หรือเห็ดในป่าเลย อีกทั้ง ชาวบ้านคนอื่นๆ ก็พบเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกัน
ภายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบ โดยพบว่ามีการลักลอบปล่อยงูในพื้นที่ 2 ครั้ง แต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด และถึงจะไม่ใช่งูพิษ แต่ก็สร้างปัญหาให้กับชุมชน จึงมีการขอความร่วมมือให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ห้ามปล่อยงูและหากใครพบเบาะแส หรือพบเห็นผู้กระทำผิดก็ให้รีบแจ้งมายังหน่วยงานทันที
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ชาวจีนสายบุญและสายมูมักมีการปล่อยสัตว์แปลกๆ กลับคืนสู่ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง หรือกระทั่งปล่อยน้ำแร่ หรือชานมลงแม่น้ำก็มีมาแล้ว
ที่มา : 扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
四川驚傳有人為慶祝生日放生14袋蛇 村民嚇壞：不敢上山幹活