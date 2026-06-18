ยุติสงครามราคา! จีนเล็งสั่งห้ามแพลตฟอร์มส่งอาหารอัดฉีดส่วนลดเกินจริง

สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีน (SAMR) เปิดเผยร่างข้อบังคับฉบับใหม่ เพื่อควบคุมการใช้เงินอุดหนุนหรือการแจกส่วนลดอย่างไม่เหมาะสมของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ซึ่งเป็นมาตรการล่าสุดที่รัฐบาลปักกิ่งนำมาใช้เพื่อจัดระเบียบการแข่งขันที่รุนแรงเกินขอบเขตในภาคธุรกิจดังกล่าว
ร่างข้อบังคับดังกล่าวระบุถึงพฤติกรรมที่จะถูกสั่งห้ามอย่างชัดเจน อาทิ การใช้เงินอุดหนุนเพื่อทำลายกลไกตลาด และการตั้งราคาขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าทุน โดยหน่วยงานกำกับดูแลของจีนระบุว่า แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีในปัจจุบันเริ่มมีปัญหาจากการใช้ความได้เปรียบทางด้านเงินทุนเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด มีการบีบบังคับให้ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มต้องเข้าร่วมแคมเปญแจกส่วนลด และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งการแข่งขันที่ตัดราคากันอย่างรุนแรงนี้กำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งตัวร้านค้า พนักงานขับรถส่งอาหาร และผู้บริโภคเอง
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มต่างๆ จะถูกห้ามไม่ให้ใช้เงินอุดหนุน "ในระยะยาวและเป็นวงกว้าง" เพื่อขัดขวางการแข่งขันหรือทำลายระเบียบตลาด รวมถึงห้ามบังคับให้ร้านค้าแบกรับต้นทุนจากแคมเปญส่วนลดเหล่านั้น และห้ามใช้อำนาจผูกขาดทางการค้า โดยภายใต้กรอบการทำงานใหม่นี้ แพลตฟอร์มจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งก่อนและหลังการจัดแคมเปญแจกส่วนลดทุกครั้ง
ทางด้านผู้ให้บริการรายใหญ่ของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เหม่ยถวน (Meituan) เถาเป่า ซ่านโกว (Taobao Shangou) ของอาลีบาบา (Alibaba) และ เจดีดอทคอม (JD.com) ต่างออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนร่างข้อบังคับนี้ โดยเหม่ยถวนระบุว่าการแข่งขันที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างการอัดฉีดส่วนลดก้อนใหญ่เป็นเวลานานได้ทำลายระบบตลาด และการจัดระเบียบครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ยกระดับการตรวจสอบแพลตฟอร์มเดลิเวอรีอย่างเข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านความปลอดภัยของอาหาร สวัสดิการของพนักงาน และสงครามราคา โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หน่วยงาน SAMR ได้สั่งปรับแพลตฟอร์มเดลิเวอรีและอีคอมเมิร์ซ 7 ราย เป็นเงินรวมกว่า 3.6 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท) รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง พินตั๋วตั๋ว (Pinduoduo) เหม่ยถวน และเจดีดอทคอม จากความผิดฐานละเลยไม่ตรวจสอบใบอนุญาตของร้านค้า และปล่อยให้ร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านจริงเข้ามาเปิดขายบนระบบ
ที่มา: South China Morning Post