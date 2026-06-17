แม่ช็อก! หันไปหยิบช้อนแป๊บเดียว ลูกน้อย 9 เดือนคว้า "แมลงสาบ" เข้าปาก เห็นอีกทีเหลือแต่ขา

อุทาหรณ์คนเป็นพ่อเป็นแม่! เรื่องราวของคุณแม่จากมณฑลหูหนาน ที่เผลอละสายตาจากลูกน้อยวัย 9 เดือนไปเพียงชั่วครู่ ลูกน้อยก็ดันคว้าแมลงสาบเข้าปากเสียแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนนี้ ขณะที่ผู้เป็นแม่นำอาหารมาวางบนโต๊ะและหันไปหยิบช้อน ซึ่งระหว่างนั้นหนูน้อยคงหันไปเห็นแมลงสาบเข้าและด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยคว้าเข้าปากทันที
ตามรายงาน แม่รีบวิ่งมาดูด้วยความตกใจ และพยายามที่จะนำแมลงสาบออกมา ทว่าสามารถนำส่วนขาของแมลงสาบที่น่าสงสารออกมาได้เพียง 1 ข้างเท่านั้น เพราะหนูน้อยได้กลืนส่วนที่เหลือลงไปหมดแล้ว
โดยวันรุ่งขึ้นหนูน้อยมีอาการไม่สบาย ท้องเสียและอาเจียนออกมาหลายครั้ง แถมในอุจจาระยังมีซากแมลงสาบอยู่ด้วย ทำเอาสมาชิกในครอบครัวต่างรู้สึกสยดสยองและขนลุกกันไปตามๆ กัน แต่หลังจากนั้นหนูน้อยก็มีอาการดีขึ้น เลยไม่ได้ไปพบแพทย์
หลังเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงในหมู่ชาวเน็ต พร้อมคอมเมนต์ เช่น "เด็ก 9 เดือน มือไวขนาดนี้เลยเหรอ?" ตอนเลี้ยงเด็กนี่เผลอไม่ได้เลย" "ขอบคุณที่ช่วยฉันประหยัดมื้อเย็น" "แบบนี้เลี้ยงไม่ได้แล้ว" "ของปลอมหรือเปล่า?" "คุณไม่มีทางรู้เลยว่าตอนที่คุณเผลอ ลูกของคุณจะกินอะไรลงไปบ้าง" "ถ้าเด็กเงียบไปเมื่อไหร่ แสดงว่าพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆ" "แม่หันหลังกลับไปแวบเดียว ลูกก็กินลงไปหมดแล้ว" "แมลงสาบยังหนีไม่ทันเลย" และ "ลูกสาวฉันก็กินลิปสติกเพราะคิดว่าเป็นอมยิ้ม"
นอกจากนี้ ชาวเน็ตส่วนหนึ่งยังแสดงความความเห็นว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ผู้ปกครองควรพาลูกไปพบแพทย์โดยด่วน ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญฝากเตือนไปยังผู้ปกครอง ว่าทารกและเด็กเล็กอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น ดังนั้น ควรทำความสะอาดบ้านให้สะอาด รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงและป้องกันให้เด็กสัมผัสกับแมลง วัตถุขนาดเล็ก หรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
ที่มา : 9个月宝宝快手抓蟑螂吃 母亲只挖出“一条腿”崩溃