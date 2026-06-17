“34871 โฮไหว่โฮ” คุณคือ“ดวงดาวนิรันดร์” ที่คอยคุ้มครองพวกเราตลอดไป

นักดับเพลิงผู้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ไฟนรกฮ่องกงเมื่อปีที่แล้ว ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากนักดาราศาสตร์ ซึ่งตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งตามชื่อของเขา และคู่หมั้นของวีรบุรุษผู้นี้ได้แสดงความขอบคุณที่ทำให้เขากลายเป็น "ดวงดาว" นิรันดร์
นักดับเพลิง โฮ ไหว่โฮ วัย 37 ปี เสียชีวิต ในเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัย หวั่งฟุกคอร์ต เขตไท่โป เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2568 ขณะเข้าไปช่วยอพยพผู้ติดอยู่ในอาคารท่ามกลางเปลวไฟโหมไหม้และควันไฟหนาทึบ นักดับเพลิงโฮช่วยผู้ประสบภัยออกมาได้ แต่ไม่มีใครเห็นเขาออกมา !
โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 60 ปีบนเกาะแห่งนี้กินเวลานาน 43 ชั่วโมง คร่าชีวิตผู้คนมากถึง 168 คนและทำให้ประชาชนราว 5,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัย
เพื่อเป็นการยกย่องการเสียสละของนักดับเพลิงหนุ่ม "วิลเลียม หยั่ง กว็อง ยฺหวี่" (William Yeung Kwong-yu) อดีตประธานสมาคมดาราศาสตร์ฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ค้นพบดาวเคราะห์น้อย 34871 เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ได้ตั้งชื่อให้ดาวดวงนี้อย่างเป็นทางการว่า “34871โฮ ไหว่ โฮ” (34871 Howaiho)
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) ให้การอนุมัติการตัดสินใจครั้งนี้ ทำให้ชื่อของโฮได้รับการจารึกไว้เป็นอนุสรณ์ท่ามกลางหมู่ดวงดาวในจักรวาลตลอดกาล
เก่ย์-เก่ย์ (Kiki ) คู่หมั้นของโฮ เขียนข้อความในโซเชียลมีเดียว่า “ 34871โฮ ไหว่โฮ ที่รักของฉัน คุณคือดวงดาวที่จะคอยปกป้องคุ้มครองพวกเราตลอดไป”
เธอเล่าว่า วิลเลียมเป็นผู้แจ้งการตัดสินใจนี้ให้เธอทราบด้วยตนเอง
เขาบอกกับเธอว่า “ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ความหมายของมันนั้นเป็นสิ่งมีอยู่จริงและเป็นนิรันดร์ ชื่อของโฮ ไหว่โฮจะยังคงอยู่ในระบบสุริยะ และความกล้าหาญ การเสียสละ และจิตวิญญาณในการช่วยชีวิตผู้คนของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวฮ่องกง”
ภายหลังการเสียชีวิต โฮ ได้รับรางวัลนักดับเพลิงอาวุโสกิตติมศักดิ์
คาดว่า “34871โฮ ไหว่โฮ” มีขนาดกว้าง 2 - 4 กิโลเมตร ขนาดเท่าภูเขาลูกเล็กๆ มันโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบในทุกๆ สี่ปี และมีความสว่างน้อยมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
วิลเลียม หยั่ง กว็อง ยฺหวี่ เป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวแคนาดา ซึ่งเกิดในฮ่องกงและเป็นผู้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยมากที่สุดคนหนึ่งในโลก เขาค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ในปี 2544 จากหอดูดาวส่วนตัวที่เขาสร้างขึ้นเองในสหรัฐอเมริกา
ที่มา : The Straits Times