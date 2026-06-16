อึ้ง! สาววัย 30 ขึ้นลงบันไดตึกวันละหลายสิบชั้น หวังมีขาเรียวสวย สุดท้ายเข่าเสื่อมเหมือนคนอายุ 60

เรื่องราวของพนักงานออฟฟิศสาว วัย 30 ปี จากมณฑลเหอหนาน ที่อยากลดน้ำหนักและต้องการมีขาเรียวเล็กสวยแบบขาตะเกียบ เพื่อที่จะได้ใส่กระโปรงแล้วดูหุ่นดี เลยตัดสินใจออกกำลังกายง่ายๆ ตามคำแนะนำในอินเทอร์เน็ต ทว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับเกินคาดไปมากเลยทีเดียว!
โดยทุกเช้าขณะท้องว่าง เธอจะเดินขึ้นลงอาคารสูงเกือบ 20 ชั้น วันละประมาณ 4-5 รอบ ช่วงแรกเธอมีอาการปวดและบวมที่หัวเข่า แต่ก็คิดว่าเป็นอาการปกติทั่วไปของคนออกกำลังกาย เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนัก และยังคงออกกำลังกายด้วยการขึ้นลงบันไดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
กระทั่ง 6 เดือนผ่านไป น้ำหนักตัวของเธอก็ลดลงตามที่หวังไว้ แต่กลับมีอาการปวดเข่า เจ็บเวลานั่งยองๆ และมีเสียงกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหว ภายหลังเริ่มเดินเหินลำบาก ซึ่งกระทบการดำเนินชีวิตประจำวันจนเธอตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์
จากการวินิจฉัย แพทย์ระบุว่าเธอเป็น "โรคเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee)" โดยกระดูกอ่อนข้อเข่าของเธอนั้นสึกหรอและอักเสบใกล้เคียงกับคนวัย 60
ตามรายงาน แม้การขึ้นลงบันไดจะเป็นเหมือนการออกกำลังกาย แต่การขึ้นลงบันไดบ่อยๆ โดยเฉพาะการลงบันไดในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก หัวเข่าก็จะถูกกดทับและต้องรองรับแรงกระแทกมหาศาล ซึ่งเพิ่มโอกาสให้เป็นข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น การเป็นพนักงานออฟฟิศที่มักจะนั่งทำงานทั้งวัน ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อสะโพกไม่แข็งแรงพอในการพยุงตัว จึงยิ่งเพิ่มการเสียดสีและทำลายผิวกระดูกอ่อนในข้อเข่า
ทั้งนี้ แพทย์ยังฝากเตือนด้วยว่า ข้อเข่าที่เสื่อมไปแล้วยากที่จะกลับมาเป็นปกติดังเดิม ปัจจุบันมีสาวๆ จำนวนไม่น้อย ที่หักโหมออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนักและปั้นขาให้สวย ซึ่งส่งผลร้ายแรง ดังนั้น "อย่าแลกข้อเข่าของคุณกับขาสวยๆ เลย มันไม่คุ้มหรอก"
ที่มา : 河南30岁女子为练“筷子腿” 日爬百层楼梯膝盖退化如60岁 (Oriental Daily)