"มิน ออง ไหล่" เริ่มเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีใหม่

นายมิน ออง ไหล่ ผู้นำเมียนมา เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เริ่มต้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 5 วัน ตามคำเชิญของนายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
นายมิน ออง ไหล่ ในวัย 69 ปี อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารผู้ก่อรัฐประหารเมื่อปี 2564 ซึ่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองในเมียนมาและการถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านบทบาทจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดสู่ประธานาธิบดีพลเรือนในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความชอบธรรมในการกุมอำนาจอย่างเป็นทางการ หลังจากเหตุการณ์รัฐประหารที่ยุติระบอบประชาธิปไตยเกือบหนึ่งทศวรรษ และส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติพากันถอนทุนออกจากเมียนมา
ระหว่างการเยือนจีนในสัปดาห์นี้ นายมิน ออง ไหล่ มีกำหนดเข้าหารือร่วมกับนายสี จิ้นผิง รวมถึงนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรี และนายจ้าว เล่อจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จีนและเมียนมาได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคีและความร่วมมือที่ช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม จีนไม่ใช่ประเทศแรกที่นายมิน ออง ไหล่ เดินทางเยือนหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี โดยเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นายมินได้เดินทางเยือนอินเดียเป็นเวลา 5 วัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการกลับเข้าสู่เวทีโลกอีกครั้ง หลังจากต้องเผชิญกับการถูกโดดเดี่ยวจากมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติมานานหลายปี
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างชาติ