ผู้บริหารวอลมาร์ตถูกจีนเรียกคุย หลังพบหนูเป็น ๆ ในกล่องขนมโมจิ

สำนักงานการกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีน (SAMR) เรียกตัวผู้บริหารระดับสูงของวอลมาร์ตในจีนเข้าพบ หลังจากมีการละเมิดกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าในซูเปอร์มาร์เก็ตแซมส์คลับ( Sam's Club ) และช่องทางออนไลน์ของแซมส์คลับ
แซมส์คลับเป็นร้านค้าปลีกระดับพรีเมียมในเครือวอลมาร์ต บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการสำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น ดำเนินกิจการโดยบริษัทวอลมาร์ต (ประเทศจีน) อินเวสต์เมนต์ จำกัด (Walmart (China) Investment Co.)
ตามการแถลงของสำนักงานการกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีนมื่อวันจันทร์ ( 15 มิ.ย. ) ทางสำนักงานได้สอบถามผู้บริหารบริษัทค้าปลีกของสหรัฐฯรายนี้ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับได้สั่งกำชับให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของจีนและกฎข้อบังคับควบคุมผู้ค้าปลีกอาหารแบบเครือข่ายและผู้ประกอบการขายอาหารออนไลน์อย่างเคร่งครัด
ด้านแซมส์คลับออกแถลงการณ์ ขออภัยลูกค้าสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมกับระบุว่า ยินดีรับการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต โดยจะรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ
ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตแซมส์คลับหลายแห่งได้ถูกสื่อตีแผ่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2568 แซมส์คลับได้ออกมาขอโทษหลังจากลูกค้าในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ร้องเรียนว่าพบหนูตัวเป็น ๆ อยู่ในกล่องขนมโมจิ กลายเป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลจีน
คำเตือนของสำนักงานการกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีนครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความพยายามของวอลมาร์ตที่จะขยายธุรกิจในประเทศจีน โดยปัจจุบัน จีนมีซูเปอร์มาร์เก็ตแซมส์คลับ 63 แห่งซึ่งทำยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักเมื่อปีที่แล้ว ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท
ที่มา : โกลบอลไทมส์ /รอยเตอร์