อึ้ง! วงจรปิดเผยภาพไรเดอร์จีนถลกกางเกง ปล่อย &'อึ&' ในลิฟต์ 40 วินาที ก่อนไปส่งอาหารต่อ

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์! หลังไรเดอร์คนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะปวดท้องกะทันหัน จนไม่สามารถอดทนรอไปเข้าห้องน้ำได้ และเลือกที่จะอุจจาระในลิฟต์ ขณะขึ้นไปส่งอาหารให้ลูกค้าที่ชั้น 33
ตามรายงาน เหตุการณ์ชวนอึ้งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. ณ อาคารแห่งหนึ่งในเมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนาน
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์เผยให้เห็นพฤติกรรมของไรเดอร์คนนี้ ที่ใช้มือข้างหนึ่งถลกกางเกงลง ส่วนมืออีกข้างถือถุงใส่อาหารไว้ จากนั้นเขาก็ลงไปนั่งยองๆ และถ่ายอุจจาระอย่างรวดเร็ว แค่ 40 วินาทีก็เสร็จสิ้น ก่อนที่จะออกจากลิฟต์ไปส่งอาหารให้ลูกค้าต่อ ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีลูกบ้านได้ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว จึงโพสต์ลงในกลุ่มแชทของลูกบ้าน
ด้านนิติบุคคลของอาคารรีบจัดการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในลิฟต์ทันที พร้อมสัญญาว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบไรเดอร์ และเพิ่มการลาดตระเวน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
นอกจากนี้ ตัวแทนของนิติบุคคลยังได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ ซึ่งเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในหมู่ชาวเน็ต โดยส่วนหนึ่งรู้สึกรับไม่ได้กับพฤติกรรมของไรเดอร์ พร้อมคอมเมนต์ เช่น "เขาสามารถถ่ายอุจจาระต่อหน้ากล้องวงจรปิดแบบนี้ได้เลยเหรอ?" "เห็นแบบนี้แล้วฉันไม่กล้าสั่งอาหารมาส่งแล้ว" "โลกนี้มีแต่คนแปลกๆ" "สงสารคนสั่งอาหารเลย" และ "ฉันรู้สึกตกใจกับความเร็วในการถ่ายอุจจาระของเขา"
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตอีกส่วนกลับรู้สึกเห็นใจไรเดอร์ ว่าคงจะสุดวิสัยจริงๆ เช่น "เขาคงปวดท้องและหาห้องน้ำไม่ได้ แล้วก็รีบไปส่งอาหาร" "เขาคงอั้นไม่ไหวแล้วจริงๆ" "คงลำบากที่จะหาห้องน้ำ" และ "เพราะหน้าที่การงาน จะไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ค่อยสะดวก ซึ่งค่อนข้างลำบากสำหรับพวกเขา"
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外賣小哥送餐途中在電梯大便 全程被監控拍下！
ที่มา : 外送员一手提餐一手脱裤 电梯内40秒就地排便