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ใจสลาย! "ฉูโทว" น้องหมาเซเลบถูกขโมย ก่อนส่งขายร้านขายเนื้อ ชำแหละแลกเงินหลักร้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกัว และฉูโทว สุนัขพันธุ์ บอร์เดอร์ คอลลี่ (ภาพจาก : สื่อจีน)
สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อนายกัว อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว จากมณฑลเหอหนาน ได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว หลัง "ฉูโทว" สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่ (Border Collie) อายุ 8 ปี ของเขา ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมากกว่า 1.5 ล้านคน ได้ถูกขโมยและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเมื่อไม่นานมานี้

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ตามรายงาน นายกัวเลี้ยงดูฉูโทวมาตั้งแต่ยังเป็นเพียงลูกสุนัขตัวน้อยอายุ 3 เดือน โดยเขาซื้อฉูโทวมาในราคาประมาณ 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ฉูโทวร่วมเดินทาง ขึ้นเหนือล่องใต้ ออกไปผจญภัยกับเขาทั่วประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขาเดินทางไปต่างประเทศ และฝากฉูโทวไว้กับพ่อแม่ ก็ได้รับข่าวว่าฉูโทวหายไป

(ภาพจาก : สื่อจีน)
โดยวันที่ 11 พ.ค. พ่อของกัวพบว่าฉูโทวหายไปจากไร่ของครอบครัว ซึ่งกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งขี่จักรยานไฟฟ้าเข้ามาอุ้มฉูโทวไป

นายกัวรีบกลับจีนทันที ก่อนที่จะสืบหาจนพบตัวหัวขโมยในวันที่ 26 พ.ค. โดยเขายอมเสนอเงิน 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) แลกกับตัวฉูโทว ทว่าความจริงที่ได้รับรู้ก็ทำเอาหัวใจสลาย เมื่อฉูโทวถูกขายในราคา 180 หยวน (ประมาณ 900 บาท) ให้กับร้านอาหารที่ขายเมนูเนื้อสุนัข จากนั้นถูกชำแหละและนำไปทำอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศตามหาฉูโทว (ซ้าย) ชายหญิงที่ขโมยฉูโทว (ขวา) (ภาพจาก : สื่อจีน)
ด้านหัวขโมยอ้างว่า เข้าใจผิดคิดว่าฉูโทวเป็นสุนัขจรจัด ทั้งๆ ที่ฉูโทวสวมปอกคอ นอนอยู่ในไร่ของครอบครัวนายกัว ซึ่งนอกจากนายกัวจะไม่ได้รับคำขอโทษใดๆ หัวขโมยยังบอกกับนายกัวอีกว่า “ถ้าจะเอาหมาตัวใหม่เดี๋ยวหามาให้ จะเอาเงิน 180 หยวนเดี๋ยวจ่ายคืนให้...หมามันตายไปแล้ว เลิกวุ่นวายได้แล้ว! ฉันไม่ได้ทำผิดกฎหมาย”

นายกัว ผู้ทำใจไม่ได้ หวังจะได้ชิ้นส่วน ขนของฉูโทว หรืออะไรสักอย่างมาเก็บไว้ เขาเลยแวะไปที่ร้านอาหารที่ฆ่าฉูโทว และได้คำตอบว่า พวกเขาจัดการทิ้งทุกอย่างไปพักใหญ่แล้ว

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ที่ทำให้นายกัวช้ำใจไปมากกว่านั้น คือ ชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นต่างกดดันให้นายกัวไม่เอาเรื่อง และบอกว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่สุดท้าย นายกัวก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและทวงความเป็นธรรมให้ฉูโทว ซึ่งหลังคดีดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกออนไลน์ ทำเอาบรรดาคนรักสุนัขต่างโกรธแค้นและเศร้าใจไปตามๆ กัน โดยทนายความท่านหนึ่งระบุว่า หากนายกัวต้องการที่จะเอาผิดหัวขโมยในข้อหาลักทรัพย์ ซึ่งเป็นคดีอาญาและมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี นายกัวจะต้องพิสูจน์ว่า ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่ามากกว่า 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)

เนื่องจากประเทศจีนไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จึงถูกมองว่าเป็นทรัพย์สิน ซึ่งเข้าข่ายคดีแพ่งมากกว่าคดีอาญา

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ คดีนี้ยังจุดชนวนให้ประเด็นเรื่องการค้าเนื้อสุนัขในจีนกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เพราะถึงจะมีการห้ามรับประทานเนื้อสุนัขและแมวตามหัวเมืองต่างๆ เช่น เซินเจิ้นและจูไห่ แต่ในหลายๆ ภูมิภาคก็ยังคงมีการบริโภคเนื้อสุนัขกันอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : China celebrity dog stolen, sold for US$25 and eaten; owner sues, stymied by weak pet laws (SCMP)

นายกัว และฉูโทว สุนัขพันธุ์ บอร์เดอร์ คอลลี่ (ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
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