ใจสลาย! "ฉูโทว" น้องหมาเซเลบถูกขโมย ก่อนส่งขายร้านขายเนื้อ ชำแหละแลกเงินหลักร้อย

สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อนายกัว อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว จากมณฑลเหอหนาน ได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว หลัง "ฉูโทว" สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่ (Border Collie) อายุ 8 ปี ของเขา ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมากกว่า 1.5 ล้านคน ได้ถูกขโมยและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเมื่อไม่นานมานี้
ตามรายงาน นายกัวเลี้ยงดูฉูโทวมาตั้งแต่ยังเป็นเพียงลูกสุนัขตัวน้อยอายุ 3 เดือน โดยเขาซื้อฉูโทวมาในราคาประมาณ 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)
ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ฉูโทวร่วมเดินทาง ขึ้นเหนือล่องใต้ ออกไปผจญภัยกับเขาทั่วประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขาเดินทางไปต่างประเทศ และฝากฉูโทวไว้กับพ่อแม่ ก็ได้รับข่าวว่าฉูโทวหายไป
โดยวันที่ 11 พ.ค. พ่อของกัวพบว่าฉูโทวหายไปจากไร่ของครอบครัว ซึ่งกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งขี่จักรยานไฟฟ้าเข้ามาอุ้มฉูโทวไป
นายกัวรีบกลับจีนทันที ก่อนที่จะสืบหาจนพบตัวหัวขโมยในวันที่ 26 พ.ค. โดยเขายอมเสนอเงิน 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) แลกกับตัวฉูโทว ทว่าความจริงที่ได้รับรู้ก็ทำเอาหัวใจสลาย เมื่อฉูโทวถูกขายในราคา 180 หยวน (ประมาณ 900 บาท) ให้กับร้านอาหารที่ขายเมนูเนื้อสุนัข จากนั้นถูกชำแหละและนำไปทำอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้านหัวขโมยอ้างว่า เข้าใจผิดคิดว่าฉูโทวเป็นสุนัขจรจัด ทั้งๆ ที่ฉูโทวสวมปอกคอ นอนอยู่ในไร่ของครอบครัวนายกัว ซึ่งนอกจากนายกัวจะไม่ได้รับคำขอโทษใดๆ หัวขโมยยังบอกกับนายกัวอีกว่า “ถ้าจะเอาหมาตัวใหม่เดี๋ยวหามาให้ จะเอาเงิน 180 หยวนเดี๋ยวจ่ายคืนให้...หมามันตายไปแล้ว เลิกวุ่นวายได้แล้ว! ฉันไม่ได้ทำผิดกฎหมาย”
นายกัว ผู้ทำใจไม่ได้ หวังจะได้ชิ้นส่วน ขนของฉูโทว หรืออะไรสักอย่างมาเก็บไว้ เขาเลยแวะไปที่ร้านอาหารที่ฆ่าฉูโทว และได้คำตอบว่า พวกเขาจัดการทิ้งทุกอย่างไปพักใหญ่แล้ว
ที่ทำให้นายกัวช้ำใจไปมากกว่านั้น คือ ชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นต่างกดดันให้นายกัวไม่เอาเรื่อง และบอกว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แต่สุดท้าย นายกัวก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและทวงความเป็นธรรมให้ฉูโทว ซึ่งหลังคดีดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกออนไลน์ ทำเอาบรรดาคนรักสุนัขต่างโกรธแค้นและเศร้าใจไปตามๆ กัน โดยทนายความท่านหนึ่งระบุว่า หากนายกัวต้องการที่จะเอาผิดหัวขโมยในข้อหาลักทรัพย์ ซึ่งเป็นคดีอาญาและมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี นายกัวจะต้องพิสูจน์ว่า ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่ามากกว่า 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท)
เนื่องจากประเทศจีนไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จึงถูกมองว่าเป็นทรัพย์สิน ซึ่งเข้าข่ายคดีแพ่งมากกว่าคดีอาญา
ทั้งนี้ คดีนี้ยังจุดชนวนให้ประเด็นเรื่องการค้าเนื้อสุนัขในจีนกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เพราะถึงจะมีการห้ามรับประทานเนื้อสุนัขและแมวตามหัวเมืองต่างๆ เช่น เซินเจิ้นและจูไห่ แต่ในหลายๆ ภูมิภาคก็ยังคงมีการบริโภคเนื้อสุนัขกันอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : China celebrity dog stolen, sold for US$25 and eaten; owner sues, stymied by weak pet laws (SCMP)