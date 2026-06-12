“สินค้าไทย” ขายดีในเวทีจีน–เอเชียใต้ ผสานการค้า นวัตกรรม ความร่วมมือระดับภูมิภาค

MGR Online / มณีนาถ อ่อนพรรณา: งานมหกรรมจีน–เอเชียใต้ ครั้งที่ 10 (The 10th China-South Asia Expo) เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 11–16 มิถุนายน 2569 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยรวบรวมสินค้า บริการ นวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจไว้ในงานเดียว
ปีนี้มีประเทศเข้าร่วมมากกว่า 80 ประเทศ ทั้งจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ Belt
and Road Initiative พร้อมผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรมร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการในกว่า 800 บูธ ภายใต้พาวิลเลียนเฉพาะทาง 13 แห่ง ครอบคลุมตั้งแต่การค้าบริการ พลังงานสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การผลิตอัจฉริยะ ไปจนถึงเกษตรกรรมสมัยใหม่
บูธสินค้าไทยที่นำเอกลักษณ์และเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ไทยมานำเสนอ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมาก ทั้งสบู่จากพืชและผลไม้ไทย ยาหม่อง ยาดมสมุนไพร หมอนยางพารา อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวจีนและผู้ซื้อจากหลายประเทศเป็นอย่างดี
คุณโชติกา สุนทรนท์ ผู้จัดการร้านกินรี บริษัท ยูนนาน คุนไท่ กว่างต้า เทคดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า สินค้าที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องปรุงรสไทย โดยเฉพาะเครื่องปรุงผัดกะเพราและเครื่องแกงไทย ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าชมงาน
“ปัจจุบันอาหารสตรีทฟู้ดของไทยกำลังได้รับความนิยมในจีนมากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มรู้จักอาหารไทยหลากหลายเมนู ไม่ใช่เพียงต้มยำหรือผัดไทยเท่านั้น เราจึงอยากใช้เวทีนี้ผลักดันให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดจีนและตลาดเอเชียได้มากยิ่งขึ้น” คุณโชติกากล่าว
สำหรับผู้ประกอบการไทย เวทีแห่งนี้ยังคงเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาด สร้างการรับรู้แบรนด์ และนำเสนอศักยภาพของสินค้าไทยสู่สายตาผู้บริโภคและนักลงทุนจากทั่วโลก
นอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว ภาคโลจิสติกส์ยังเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจในงานครั้งนี้
นายเวียงคอน สิดทิไช จากบริษัท PTL Holding และ Vientiane Logistics Park สปป.ลาว เปิดเผยว่า ปัจจุบันลาวกำลังพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่งสินค้าและบริการ เพื่อเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายรถไฟจีน–ลาว
“รถไฟจีน–ลาวไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางระหว่างสองประเทศ แต่กำลังกลายเป็นเส้นทางขนส่งระดับภูมิภาค ทั้งการขนส่งสินค้าไปยังสิงคโปร์ การขนส่งน้ำมันจากมาเลเซีย รวมถึงความร่วมมือกับไทยในอนาคตด้านการกระจายสินค้า”
ส่วนสินค้าจากเอเชียใต้ พรมคุณภาพสูงจากปากีสถานได้รับความสนใจ นาย Muhammad Asid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ Basher Carpet ได้นำพรมทอมือ 100% มาจัดแสดง เขาเล่าว่า พรมแต่ละผืนใช้เวลาผลิตนานหลายเดือน โดยเฉพาะพรมขนาดใหญ่บางผืนใช้เวลาทอนานถึง 8 เดือน จนได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและส่งออกไปยังหลายประเทศในเอเชีย บริษัทมีแผนขยายตลาดเพิ่มเติม และเตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการพรมคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท Unitree Robotics จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง นำหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์มาจัดแสดงความสามารถ ทั้งการชกมวย การทรงตัว และการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมจำนวนมาก และสะท้อนพัฒนาการด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของจีนในปัจจุบัน
ผู้จัดงาน China-South Asia Expo มองว่า มหกรรมจีน–เอเชียใต้เป็นเพียงเวทีแสดงสินค้า และยังเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดโอกาสทางการค้า และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน.