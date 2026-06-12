ผปค.แทบขาดใจ! เด็กสองคนติดลิฟต์ 2 ชม. รัวปุ่มฉุกเฉิน 50 ครั้ง เจ้าหน้าที่ไม่ช่วยแถมดุซ้ำ

อะไรกันนี่! เด็กหญิงวัย 9 ขวบ 2 คน ติดอยู่ในลิฟต์ของอาคารที่พักแห่งหนึ่งในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง กว่า 2 ชม. พวกเขากดปุ่มฉุกเฉินไปมากกว่า 50 ครั้ง ทั้งยังพยายามโบกไม้โบกมือให้กับกล้องวงจรปิด เพื่อขอความช่วยเหลือ ทว่าแทนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะรีบมาช่วย ดันเลือกที่จะเพิกเฉย แถมยังดุเด็กๆ อีกด้วย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ค. โดยนายจาง พ่อของเด็กคนหนึ่งกล่าวว่า เขาได้ติดต่อกับนางหรวน ซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กอีกคน หลังเห็นว่าลูกสาวหายไปนาน ก่อนที่จะช่วยกันออกตามหาเด็กๆ และพบว่าเด็กๆ ติดอยู่ในลิฟต์
ภาพจากกล้องวงจรปิดทำเอาผู้ปกครองทั้งสองใจสลาย เมื่อเห็นเด็กๆ ลงไปนั่งยองๆ ร้องไห้กับพื้น ด้วยความสิ้นหวัง หลังพยายามทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ แต่กลับต้องติดอยู่ในที่แคบๆ และเผชิญกับความร้อนจนเนื้อตัวชุ่มไปด้วยเหงื่ออยู่หลายชั่วโมง
ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากลิฟต์ตัวที่ขัดข้องจะอยู่ห่างจากห้องควบคุมไปเพียงไม่กี่เมตร เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ยังคิดว่า เด็กๆ กดปุ่มเล่น เลยดุเด็กๆ ว่า "หยุดเล่นลิฟต์ได้แล้ว!"
โชคดีที่พ่อแม่ออกตามหา และติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่วยพาเด็กๆ ออกมาได้สำเร็จ
"หลังจากที่ฉันดูภาพจากกล้องวงจรปิดเสร็จ น้ำตาของฉันก็ไหลไม่หยุด เด็กอายุ 9 ขวบสองคน คิดหาทางออกทุกวิถีทางแล้ว สิ่งที่ควรทำก็ทำไปหมดแล้ว ทั้งสองคนหัวเปียกโชกไปหมดเลย" นางหรวนกล่าว
ภายหลังทางนิติบุคคลได้ออกแถลงการณ์ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับสัญญาณฉุกเฉินทั้งหมด 3 ครั้ง เนื่องจากสัญญาณไม่ดี รวมถึงอุปกรณ์มีปัญหา ส่งผลให้สัญญาณขอความช่วยเหลือในครั้งต่อๆ มาส่งมาไม่ถึง จึงทำให้ช่วยเหลือล่าช้า
ทางนิติบุคคลสัญญาว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายของเด็กๆ รวมทั้งค่าชดเชยต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวได้ถูกไล่ออกแล้ว และจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการช่วยเหลือให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ปกครองทั้งสองระบุว่า ตอนนี้ลูกๆ ของพวกเขาหวาดกลัวที่จะใช้ลิฟต์เป็นอย่างมากหากไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วย และเลือกที่จะใช้บันไดแทน
ที่มา : 杭州2女童困電梯焗至全身濕透 求救50次保安當惡作劇 (Sing Tao Daily)
女童被困电梯2小时 按求助钮竟被骂“不要玩了” (Oriental Daily)